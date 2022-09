Alessia Marcuzzi: pantaloncini e nient’altro, una bomba

Alessia Marcuzzi, pantaloncini e nient’altro per la conduttrice romana: veramente una bomba di sensualità, la nuova foto fa impazzire.

La stagione televisiva 2022/2023 vedrà di nuovo protagonista Alessia Marcuzzi, e non soltanto per la presenza come ospite alla prima puntata di Amici; a quanto pare infatti, da gennaio partirà su Rai 2 Boomerissima, programma da lei ideato.

Nonostante i mesi di assenza dal piccolo schermo, comunque, i fan non si sono di certo dimenticati di lei, che tra l’altro è sempre stata attivissima sui social; il nuovo scatto mostra tutta la sua bellezza e sensualità, coi fan rimasti senza parole.

Alessia Marcuzzi, pantaloncini e nient’altro per la conduttrice romana: bellezza da mozzare il fiato

Da decenni ormai Alessia Marcuzzi è un’icona di sensualità del nostro mondo dello spettacolo; oltre al suo talento, è stata sempre dotata di una bellezza sorprendente e di un corpo scolpito, comprese quelle lunghe gambe che in tanti hanno fatto sognare.

Anche oggi, a quasi 50 anni (da compiere il prossimo novembre) la Marcuzzi lascia tutti senza fiato; nel nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram infatti, la conduttrice ha condiviso una foto che la immortala intenta a leggere un libro, seduta ad un tavolino fuori ad un balcone e circondata da fiori.

Un momento di relax per la conduttrice, che con la sua bellezza riesce a trasformare in qualcosa di quasi divino; con la chioma bionda sciolta e la mano a sorreggere il viso, la conduttrice indossa solamente dei pantaloncini corti, sfoggiando un topless da urlo.

Solamente il braccio copre parte del suo florido e prosperoso décollété, che insieme alle lunghe gambe quasi completamente scoperte della conduttrice rende l’atmosfera davvero magica; una bellezza celestiale, con la foto che trasuda eleganza e sensualità da ogni dove.

“Interessante. Naturale direi…🤣” scrive lei, scherzando, nella didascalia, mentre i mi piace superano di gran lunga i 100mila e si sprecano i commenti, dei colleghi come (soprattutto) dei fan. Sono davvero tantissimi i complimenti per la conduttrice, sempre presente nel cuore di tantissimi telespettatori e non solo; davvero intramontabile.