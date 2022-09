Una Vita anticipazioni: Felipe è felicissimo

Una Vita anticipazioni 22 settembre, Felipe è felicissimo: ecco le anticipazioni per la puntata della telenovela in onda oggi.

Anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per la puntata prevista nel palinsesto di Canale 5 de Una Vita, che si sta via via avvicinando verso la sua conclusione; Genoveva sembra essersi riconciliata con Aurelio e i due festeggiano d’aver finalmente avuto da Rodrigo la formula del gas.

Intanto, i vicini protestano contro il laboratorio mentre Ramon (a differenza di Fidel) è divorato dai sensi di colpa e Felipe ha affrontato una nuova crisi; fortunatamente le cose sembrano mettersi meglio per l’avvocato, ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni 22 settembre, Felipe è felicissimo: ecco cosa succede

Dopo un periodo di assoluta serenità e la passione con Dori, la notizia della possibile scarcerazione di Fausto, l’anarchico responsabile dell’attentato, ha mandato in crisi Felipe facendolo sentire di nuovo male.

Fortunatamente, vicino a lui c’è Dori e, soprattutto, arrivano altre notizie nel quartiere; stando alle anticipazioni infatti si diffonderà la voce dell’uccisione di Fausto da parte della polizia. Ufficialmente, l’uomo è stato ucciso durante un tentativo di fuga, ma Ramon sa bene che sono stati gli uomini di Fidel a compiere l’omicidio.

Sentendo questa notizia, comunque, Felipe si tranquillizza; ne è davvero felice e ringrazia Dori di essere stata al suo fianco anche questa volta. L’avvocatori riuscirà a ristabilirsi totalmente e a vivere la sua relazione con Dori, che nonostante i segreti lo ama davvero?

Chi dovrà cercare di ritrovare un equilibrio interiore è anche Ramon, che pare essersi pentito di aver accettato di aiutare Fidel; il Palacios non è mai stato un assassino e, per quanto odi Fausto, ora che si è macchiato le mani del suo delitto (anche se indirettamente) è divorato dai sensi di colpa.

Le trame ad Acaçias sono in continua evoluzione, anche per quanto riguarda Guillermo e Azucena; restate dunque con noi anche per le anticipazioni quotidiane delle prossime puntate.