Una Vita anticipazioni, Fausto viene rilasciato? La situazione si riscalda, ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela.

Anche per oggi, mercoledì 21 settembre, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, in onda al consueto orario su Canale 5; i commercianti sono scesi in piazza con David, ma Aurelio nel frattempo ha strappato la formula del gas minacciando di morte Valeria.

Intanto, gli abitanti del quartiere sono sconvolti anche da un’altra notizia: Fausto potrebbe essere rilasciato. Cosa succederà? Ecco le anticipazioni per la puntata di oggi.

Una Vita anticipazioni 21 settembre, Fausto viene rilasciato? Cosa succede

Mentre il quartiere è in subbuglio per la manifestazione contro Aurelio Quesada, Felipe legge sul giornale della possibile scarcerazione di Fausto; i traumi causati dall’attentato ritornano ed ha una nuova crisi, a cui Dori cerca di mettere fine.

La situazione ha sconvolto ovviamente anche Ramon, nonostante Fidel abbia preparato un piano per vendicarsi dell’attentatore anarchico; stando alle anticipazioni, Fidel si recherà proprio a casa del Palacios per festeggiare la riuscita della vendetta, ma Ramon (contrariato sin dall’inizio da questi metodi) pare essere turbato dai sensi di colpa.

Nonostante l’odio per Fausto infatti, non è più convinto che supportare Fidel sia stata la scelta giusta; lui, che è sempre stato un uomo retto e che ha sempre creduto nella legge, nella moderazione e nella diplomazia, è rimasto travolto da questa nuova situazione in cui si è trovato invischiato.

Quanto agli altri personaggi, Hortensia pensa al brevetto del manico pulitore mentre cresce sempre di più l’intesa con Pascual; l’intesa è forte e viva già da tempo anche tra i loro figli, Azucena e Guillermo.

La ragazza ha deciso di chiudere la frequentazione con Angel, anche dopo essersi avvicinata in maniera definitiva al Sacristan; per questo, andrà da lui e gli comunicherà la decisione presa, suscitando la gioia di Guillermo che da tempo è innamorato perso di lei. Sarà finalmente arrivato il momento di godersi il loro amore?