Scopriamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la nuovissima puntata della nostra amata soap opera.

Anche oggi, 21 settembre, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento del Paradiso delle Signore, che tutti noi amiamo e che aspettiamo sempre con tantissimo interessa anche perchè sono le nuove puntate.

Come sappiamo si tratta della settima edizione che abbiamo atteso tutta l’estate e sappiamo, dalle varie voci che circolando sul web, che sarà stracolma di colpi di scena, quindi non tardiamo oltre e scopriamo cosa ci attende.

Paradiso delle signore anticipazioni: Gemma ci riesce!

Iniziamo dicendo che il destino di Gemma è tutto nelle mani delle Veneri, Roberto, infatti ha chiesto direttamente a loro se farla rientrare nel grande magazzino oppure no, dopo quello che è successo in passato.

Dopo che le varie commessa hanno parlato con Stefania danno il loro ok per poterle dare un’altra opportunità, ma la donna, stranamente, si rifiuta dicendo che ha già trovato un’altro lavoro.

Ezio, però, non le crede assolutamente ed è convinto che ha mentito, anche perchè la scopre e riesce a convincerla ad accettare la nuova possibilità che le è stata offerta per indossare la mitica divisa del Paradiso.

A casa Amato, intanto, la presenza di Irene, ovvero la figlia di Anna sta impegnando tutta la famiglia e tutti si fanno in quattro per darle le attenzioni di cui ha bisogno, ma passiamo ad Umberto.

L’uomo ha ricattato Adelaide, ma deve tornare su i suoi passi, perchè la Contessa ha rivelato tutto al nipote, confessando di aver chiesto al direttore del carcere di non liberare Gloria per andare al fidanzamento della figlia.

Ovviamente, il giovane resta senza parole ed è ferito da quanto accaduto, ecco che Umberto resta senza parole per quello che ha deciso di fare la cognata e Marco non sa cosa fare, ovvero dire tutto a Stefani oppure no.

Arriviamo all’incontro ufficiale tra Vittorio e Matilde che conferma quello che era accaduto fuori dal Paradiso, ovvero tra di loro c’è un grande feeling, trova anche il coraggio di invitare la donna ma non tutto procede come dovrebbe.

La donna, infatti, non si presenta assolutamente lasciando il Conti un po’ perplesso, ma cosa avrà bloccato la donna nell’uscita? Non ci resta che attendere le prossime puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.