Come dormi? Ecco come sei veramente

Non tutti riposano nella stessa posizione, e questo può essere un valido indicatore della personalità. Il modo in cui dormi può rivelare molto di te

La comunicazione non verbale può essere particolarmente rivelatrice della personalità di una persona. Un chiaro esempio è anche il nostro linguaggio del corpo che assumiamo in maniera involontaria mentre ci riposiamo.

Tutti noi, infatti, abbiamo bisogno di coricarsi e far recuperare energie al nostro organismo, ma non tutti riposano assumendo la stessa identica posizione. Questa, infatti, può essere un valido indicatore della personalità di ognuno. Il modo in cui dormi può rivelare molto di te.

Il modo in cui dormi può rivelare chi sei veramente

Oggi ti proponiamo un interessante test della personalità che ti mostrerà un modo di scoprire molte caratteristiche di te grazie ad un’abitudine a cui non puoi fare a meno. Il modo in cui dormi, infatti, può rivelare chi sei veramente. Prima di iniziare, però, ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e che non vi è alcuna valenza scientifica.

Dunque, preparati, scegli il modo in cui dormi di solito e leggi il risultato

Sul lato sinistro

Se la tua abitudine più diffusa è quella di dormire sul lato sinistro del corpo, probabilmente questo vuol dire che sei una persona molto sensibile, e a volte anche piuttosto nostalgica. La tendenza è quella di rimpiangere un po’ il passato e rimuginare per molto tempo su quello che è stato. Tuttavia, è importante non lasciarsi prendere troppo e pensare a ciò che riserva il futuro;

Dormire sul lato destro

Se sei una persona che dorme spesso sul lato destro, probabilmente sei una persona molto entusiasta. Ti fai trascinare dalla voglia di fare e dalla volontà di mettere in pratica nuovi progetti e idee. Ti piace pensare al futuro e a ciò che sarà, ma a volte non riesci a goderti il presente;

Posizione del neonato

Se hai l’abitudine di dormire in questa posizione, potrebbe voler dire che hai necessità di sentirti protetto. A volte guardi gli altri o il mondo esterno come una possibile minaccia da cui difenderti e ti senti poco in grado di resistere. Dovresti provare a prenderti più cura di te e non guardare con troppo timore chi non fa parte della tua vita.