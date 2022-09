Gerry Scotti shock: mai visto così, la foto che stupisce

In uno scatto che nessuno si aspettava, Gerry Scotti ha lasciato tutti senza parole. Ecco qual è stata la foto che ha stupito

Gerry Scotti è uno dei presentatori italiani maggiormente apprezzati nel mondo dello spettacolo del nostro Paese. Estremamente simpatico, competente e coinvolgente, il conduttore televisivo ha realizzato una carriera meravigliosa, piena di soddisfazioni per lui stesso e per il pubblico che lo segue da sempre con grande entusiasmo e passione. Non è affatto un caso, infatti, che sia uno dei presentatori più amati e conosciuti in assoluto.

Grazie alla sua caparbietà e incredibile peculiarità nel condurre programmi televisivi, Gerry Scotti è divenuto un vero e proprio marchio di fabbrica dell’intrattenimento televisivo di qualità. Ma, questa volta, a far parlare della sua figura non sono i risultati di un suo ultimo programma, ma uno scatto che nessuno si aspettava. Ecco, qual è stata la foto che ha lasciato tutti senza parole.

Ecco la foto di Gerry Scotti che ha lasciato tutti senza parole

Gerry Scotti è uno dei maggiori conduttori e presentatori tv italiani. La sua carriera di conduttore è legata principalmente a Mediaset, ma prima di diventare un presentatore televisivo ha lavorato anche in radio, e non solo. Nato a Camporinaldo, nel 1956, Gerry Scotti ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo collaborando con Radio Hinterland Milano2.

Successivamente è passato a Radio Milano International e nel 1982 a Radio Deejay. La sua carriera televisiva inizia nel 1983 su Italia, ma il suo vero successo lo raggiunge grazie alle conduzioni di programmi importanti, come “Chi vuol essere milionario” o “La Corrida”.

L’uomo ha sposato Patrizia Grosso nel 1991, e i due hanno vissuto il loro matrimonio fino al 2002, facendo inoltre un figlio: Edoardo. Successivamente alla separazione, Gerry Scotti si è fidanzato con Gabriella Perino. Ma a far notizia in questi giorni non è una notizia sulla sua vita privata, bensì una curiosissima foto che ha stupito tutti.

Nello scatto, realizzato all’inizio della sua carriera, si vede un giovane Gerry Scotti magro e con capelli folti. Nonostante la giovane età, Gerry Scotti appare già come un uomo di grande simpatia e preparazione. Lo stesso conduttore ha commentato la foto dicendo “Cercavo lavoro”.