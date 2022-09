Chicago Pd: loro finalmente si uniranno, ecco quando

Chicago PD 10: gli agenti del 21° distretto, Kim Burgess e Adam Ruzek, dopo vari alti e bassi, torneranno finalmente insieme?

Manca sempre meno all’inizio della decima stagione della fortunata serie ideata da Dick Wolf, Chicago PD, giunto alla sua decima stagione.

Gli agenti Kim Burgess – interpretata da Marina Squerciati – e Adam Ruzek – interpretato da Patrick Flueger – hanno alle spalle un rapporto d’amore che purtroppo non riesce però a decollare. Mentre Ruzek ha sempre professato il suo amore per la sua collega, l’agente ha sempre messo in primo piano il suo lavoro.

Nelle ultime stagioni, entrambi hanno dovuto affrontare molte situazioni difficili: dall’aborto di Burgess, al rapimento di quest’ultima, ma anche quello relativo alla bambina che insieme hanno deciso di adottare, Makayla.

Forse è giunto il momento di far riunire una delle coppie più amate della serie? Ed è stato proprio Patrick Flueger, in una recente intervista, a rivelare che i fan avrebbero dovuto aspettare la nuova stagione per vedere cosa succedeva ai due agenti.

Chicago PD: Kim Burgess e Adam Ruzek torneranno insieme?

Negli episodi precedenti, Adam ha anche comprato la casa del padre per stare più vicino a Makayla e consentirgli in questo modo di fargli da padre.

La seconda puntata della decima stagione sarà incentrata molto sui due agenti. Infatti, come si può leggere su Survidetheshows.com, ecco quello che succederà: “un assassino condannato dirotterà il furgone della prigione, la squadra si affretta a trovare lui e la guardia carceraria rapita prima che sia troppo tardi. Burgess mette in dubbio le motivazioni di Ruzek in un caso, creando tensione tra i due”.

Cosa succederà fra questa coppia? Riusciranno in qualche modo a trovare un’intesa oppure è il momento di dirsi addio?

Quello che si sa con certezza, invece, è l’addio di uno dei principali personaggi di Chicago PD: il detective Jay Halstead – interpretato da Jesse Lee Soffer.

Il suo personaggio si è scontrato molte volte con il sergente Hank Voight – interpretato da Jason Beghe. Ma il suo addio comporta anche l’arrivo di un nuovo membro nella squadra dell’Intelligence.

Lo abbiamo visto già nella scorsa stagione, in una puntata, ed ora entrerà a far parte del cast. Si tratta di Dante Torres, interpretato da Benjamin Levy Aguilar.