Uomini e Donne: l’ex tronista mostra le sue imperfezioni

In un mondo in cui i canoni estetici rendono l’auto-accettazione un’impresa impossibile, un’ex tronista ha deciso di mostrarsi per ciò che è.

L’età contemporanea è caratterizzata dall’invasione quotidiana dei social network, un prodotto che – nel corso degli anni – si è dimostrato tossico per la maggior parte degli adolescenti. Le immagini pubblicate che ritraggono corpi perfetti, visi eterei e privi di anima – hanno spinto gli utenti in una condizione di rassegnazione. L’auto-accettazione si sta trasformando in un’impresa praticamente impossibile e decisamente poco accessibile.

Di fronte all’estremizzazione dei canoni estetici, c’è chi decide invece di ribellarsi, condividendo foto al naturale, ricche soprattutto di una buona dose di umanità. Tra i personaggi che hanno deciso di mostrare al mondo i lati più fragili c’è ad esempio la supermodella Bella Hadid, così come Demi Lovato e Selena Gomez, paladina della ricerca dell’autostima e della cura della propria interiorità.

Tornando però nel nostro Paese, a lanciare un messaggio di positività è stata anche Martina Grado – ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la quale ha deciso di mostrare al mondo le sue smagliature. Osservando il suo profilo, è possibile notare sempre una certa naturalezza e la reale mancanza dell’utilizzo di Photoshop.

U&D, Martina Grado mostra fiera le sue smagliature

Smagliature, cellulite, inestetismi e difetti cutanei – parliamo forse dei peggiori nemici delle donne. Negli ultimi decenni, invece di spingere il genere femminile ad accettare quelle che sono naturali caratteristiche fisiche – le case cosmetiche e farmaceutiche hanno deciso di guadagnare su tale disagio, realizzando prodotti particolarmente costosi e la maggior parte delle volte poco efficaci.

Pertanto – forse – invece di acquistare quantità spropositate di crema anti-cellulite e oli essenziali anti-smagliature, sarebbe utile fare un respiro profondo, mettersi un bel pantaloncino ed uscire ad assaporare ogni minimo piacere della vita. Ogni donna è perfetta nelle sue imperfezioni, ciò che è veramente surreale sono i canoni estetici proposti dalla nostra società (la maggior parte delle volte impossibili da raggiungere e decisamente fasulli). Pertanto, prendiamo esempio da Martina.

Martina, che non ha nessun interesse nel pubblicare foto con la pelle levigata; non ha intenzione di nascondere la forma particolare del suo naso; non intende rifarsi il labbro superiore perché leggermente più piccolo rispetto a quello inferiore e – soprattutto – non ha paura nel mostrare sui social la sua bellezza di donna e di essere umano.