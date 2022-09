Una Vita anticipazioni, Dori ci ripensa: cosa succede all’infermiera? Le novità per la puntata in onda oggi.

Anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, che apre il week end e chiude la settimana; col ritorno di Amici, la domenica la telenovela non verrà trasmessa.

La puntata di oggi, sabato 17 settembre, sarà davvero ricchissima di contenuti; tra i protagonisti Dori, che avrà un ripensamento. Cosa succede all’infermiera? Ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni 17 settembre, Dori ci ripensa: cosa succede all’infermiera?

Senza volerlo, abbiamo visto come Dori, da semplice infermiera di Felipe, si sia trasformata presto nel suo nuovo amore; i due hanno condiviso le loro sofferenze e si sono avvicinati, finendo per innamorarsi uno dell’altra.

La situazione non piace però né a Lolita né a Maria, che ricorda a Dori il suo obiettivo; studiare i traumi delle vittime dell’attentato e portare avanti la ricerca per aiutarli.

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, Felipe invita a casa Lolita per parlarle del suo amore per Dori, ma l’infermiera in privato sembra aver cambiato idea e rifiuta la proposta dell’avvocato di vivere insieme. Sarà la fine della loro storia?

Intanto, gli abitanti di Acaçias si organizzano concretamente per protestare contro i laboratori Quesada, guidati ovviamente dal loro portavoce David; mentre i commercianti manifestano, Rodrigo continua a rifiutarsi di rivelare la formula del a ad Aurelio, che però sembra aver trovato un modo per far parlare il chimico.

Situazione spiacevole anche per Ramon, che legge sul giornale la notizia della liberazione di Fausto; il Palacios è sconvolto, così come Lolita e gli storici domestici del quartiere.

Molto più piacevole la situazione di Rosina e Liberto, contenti del brevetto del “manico pulitore”; per festeggiare viene invitato Pascual a cena e, a dispetto di quanto si potesse immaginare, l’evento va a gonfie vele e sia il Sacristan che Hortensia risultano più gradevoli uno con l’altra. Dopo il rifiuto di Azucena invece, Casilda si offre di aiutare Alodia a ballare il Charleston.