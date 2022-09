Kate Middleton: la reazione che ha stupito tutti

La splendida principessa del Galles ha parlato della reazione che ha stupito tutti dopo la morte della Regina. Ecco cos’ha detto Kate Middleton

La dipartita della regina ha sconvolto il mondo intero. Nonostante l’incredibile longevità che la reggente ha garantito al suo regno, erano in pochi negli ultimi mesi a pensare ad una sua scomparsa imminente. Tuttavia, la notizia è arrivata come un fulmine al ciel sereno e ha destato parecchio sconforto anche tra coloro che non sono sudditi del Regno Unito.

La scomparsa della Regina Elisabetta II ha infatti riunito la famiglia reale, visibilmente scossa dopo l’avvenimento che ha destato grande tristezza. I parenti, i figli e i nipoti della regina sono stati molto vicini, infatti, alla reggente durante le ultime ore. Fanno molta tenerezza, inoltre, le parole della bella Kate Middleton: ecco la reazione che ha stupito tutti.

Kate Middleton spiega la reazione dei suoi figli

Con la scomparsa della regina Elisabetta II, in molti hanno potuto rivedere i fratelli reali, Harry e William, insieme, con le rispettive consorti, Meghan Markle e Kate Middleton. I giovani reali hanno dedicato un po’ del loro tempo alla lettura di alcuni biglietti in dedica alla regina lasciati dai sudditi del Regno Unito.

È stato questo il momento in cui la bella Kate Middleton ha scambiato alcune parole con alcuni cittadini. Secondo quanto riportato dai quotidiani inglesi, infatti, in questo frangente la principessa del Galles avrebbe rivelato la reazione di suo figlio Louis, che avrebbe stupito tutti. Dopo aver ricevuto la notizia che la nonna era ormai in cielo, infatti, il bimbo avrebbe reagito in modo sorprendente.

I giornali, infatti, parlano dell’episodio, riferendo le parole di Kate Middleton secondo cui suo figlio avrebbe detto “At least grannie is with great-grandpa now”, ovvero “Almeno la nonna ora è con il bisnonno”. Anche la principessa, dunque, sarebbe rimasta sorpresa dalle parole del terzogenito, ricordando a tutti come l’intera nazione deve essere coraggiosa.

Oltre a Kate Middleton, ha mostrato grande commozione suo marito William. L’ormai erede al trono ha parlato con grande stima della regina Elisabetta, affermando che lei è stata sempre un grande supporto. Il principe ha infatti parlato di come sua nonna sia stata spesso al suo fianco nei momenti difficili e tristi.