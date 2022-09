Salvo Sottile: la rivelazione shock

Pronto per il ritorno della nuova stagione del programma, Salvo Sottile concede ai telespettatori una rivelazione shock. Ecco che cosa ha detto

Salvo Sottile è uno dei presentatori e conduttori televisivi più apprezzati e conosciuti dai telespettatori. Negli anni, ha lavorato per Mediaset, collaborando con il Tg5, passando poi da Fininvest a Sky, entrando a far parte della redazione di Sky Tg24. Successivamente ritorna a Mediaset, occupandosi dell’edizione notturna del telegiornale e in seguito della trasmissione delle 13.

La sua carriera continua nel 2010, quando esordisce come conduttore del famoso programma Quarto Grado, che riscuote subito molto successo. Nel 2012 inizia la conduzione di Quinta Colonna, mentre nel 2015 passa in Rai, conducendo Estate in Diretta, I Fatti vostri e Mi manda Raitre. Oggi, mentre è pronto per il ritorno della nuova stagione del programma, Salvo Sottile concede ai telespettatori una rivelazione shock. Ecco che cosa ha detto.

Ecco che cosa ha detto Salvo Sottile

Mentre ormai è tutto pronto per la ripartenza del programma I Fatti vostri, Salvo Sottile riscalda i motori. Il programma, infatti, partirà nella giornata di lunedì 12 settembre, dalle 11 di mattina fino alle 13 e alla sua conduzione ci saranno, ovviamente, Salvo Sottile e Anna Falchi. Ritorna dunque il grande conduttore dopo il successo raccolto nella scorsa stagione.

Ma a far parlare del programma, con largo anticipo rispetto alla messa in onda, è proprio il suo protagonista. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, infatti, Salvo Sottile regala una rivelazione shock ai telespettatori italiani. Il presentatore ha infatti parlato di quella che sarà la nuova stagione, rivelando alcune sue intenzioni.

“In un futuro prossimo – ha affermato Sottile – vorrei sviluppare ancora di più il lato dell’intrattenimento”. Il presentatore ha infatti parlato del fatto che si tratti di una argomentò tabù per un giornalista come lui, affermando che in realtà potrebbe essere un elemento molto interessante da approfondire per la sua carriera.

La nuova stagione de I Fatti Vostri seguirà comunque la stessa linea dell’anno scorso. Questo soprattutto alla luce del successo raccolto nell’edizione 2021/2022. Tuttavia, potrebbe già bollire qualcosa in pentola, come ad esempio la novità de “Un caffè con…”. Si tratterà, infatti, di un intermezzo in cui sarà ospitato un personaggio conosciuto dal pubblico, che si aprirà raccontandosi sotto un unto di vista più intimo.