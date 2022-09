Laura Torrisi al mare è una bomba: in costume con tutto in mostra lascia veramente tutti senza fiato, una bellezza intramontabile.

L’estate di Laura Torrisi pare non essere ancora finita, per la gioia di tutti i fan che non si stancano mai di guardarla; l’attrice catanese ma pratese d’adozione è davvero molto attiva sui social e, nonostante sia lontana dai riflettori da un po’, non ha perso l’amore del suo pubblico.

In un nuovo scatto, l’attrice ha deciso di mostrare i suoi ultimi momenti di sole, sfoggiando un corpo da sogno; in costume è veramente una bomba e lascia senza fiato, eccola.

Laura Torrisi al mare è una bomba, tutto in bella mostra: l’attrice un sogno in costume

La Torrisi, come tante altre colleghe vip, si è sicuramente messa in mostra sui social in questi ultimi mesi estivi; la sua bellezza è apprezzata da sempre da tutti i fan e il mare non può che enfatizzarla.

Godendosi gli ultimi momenti di relax (e soprattutto di sole) la Torrisi si è mostrata ancora una volta in costume, in ginocchio davanti al bagnasciuga di un mare davvero cristallino.

A risaltare però è l’immensa bellezza dell’attrice, che con un costume arancione con varie decorazioni simil-corallo e con una mano a tenersi i capelli, sfoggia una sensualità da mozzare il fiato; l’alta mano è poggiata sulla coscia destra, mentre il bikini mette in risalto il corpo scolpito e le curve generose dell’attrice, lasciando ai fan una visione da sogno.

“#finoallultimoraggiodisole” è l’hashtag lanciato dall’attrice nella didascalia del post, che ha totalizzato subito tantissimi mi piace, quasi 50mila; i fan mostrano tutto il loro amore anche nello spazio dedicato ai commenti, dove non mancano di certo i complimenti.

“Che meraviglia che sei…..bellissima ❤ ❤” scrive un fan, mentre un altro la ritiene un’ “opera d’arte” e un altro ancora una “ventenne forever”; in aggiunta, si sprecano gli “splendida”, “bellissima” e via dicendo.

Dopo tanti anni, la Torrisi sa sempre incantare tutti quanti, nella speranza magari di vederla presto di nuovo coinvolta in qualche progetto.