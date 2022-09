Scopriamo insieme che cosa succede nella nuova puntata della soap opera che arriva dalla Turchia e che tanto ci affascina.

Anche oggi, 12 settembre, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Terra Amara che ci ha fatto compagnia a tutti noi in estate e che sembra continuare anche adesso quando tutto sta iniziando nuovamente.

Cerchiamo quindi di capire che cosa succede oggi e che sembra essere una puntata molto interessante per le sorti della nostra soap, non perdiamo troppo tempo e vediamo insieme a chi è rivolto il pensiero di Hunkar.

Terra Amara anticipazioni: Hunkar lo tiene in pugno

Iniziamo quindi dicendo che Sermin si era assolutamente illusa di far fare quello che voleva lei ad Hunkar, la prima infatti, era venuta a conoscenza, tramite Veli, che il vero fratellastro è lui e non Yilmaz, come tutti pensavano.

Infatti erano fidanzati con Zuleyha e non dei parenti stretti, Sermina ha cercato quindi di ricattare la zia con questa notizia ma alla fine la sua idea sembra essersi rivolta contro di lei.

La Yaman non si è assolutamente lasciata intimidire ed è andata al contrattacco, infatti è stata minacciata dalla nipote ma lei lo ha fatto a sua volta, con delle fotografie che sono molto compromettenti.

Si vede, infatti che ci sono Sermin e Veli in atteggiamenti che lasciano poche idee all’immaginazione e se la bella bionda non dice nulla nessuno verrò mai a sapere che ha avuto una relazione con una persona poco raccomandabile.

Sermin, deve anche ammettere che è stata troppo dura con Gulten non solamente per una volta ma per due, prima le aveva detto di essere l’amante di Sabahattin, poi una ladra di gioielli, adesso la Yaman pretende che le chieda scusa a Gulten.

Non ci resta che attendere le prossime puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30 circa su Canale 5 e scoprire anche se ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda la messa in onda adesso che stanno iniziando tutti i programmi nuovamente.