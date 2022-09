Scopriamo insieme che cosa ci attende per la prima puntata della settimana stagione della nostra amata soap opera.

Oggi, 12 settembre, inizia la nuova stagione del Paradiso delle signore, ovvero il programma che abbiamo tanto atteso per tutta l’estate e che prevede mille colpi di scena che possiamo solamente immaginare.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire che cosa ci aspetta oggi e tra quale donne in particolare ci sarà un’inizio di sfida incredibile, ecco quindi che le anticipazioni stanno per arrivare a breve.

Il paradiso delle signore anticipazioni: Inizia la sfida tra le due donne

Iniziamo dicendo che Irene è la nuova capocommessa ed ha preso il posto di Gloria che ha deciso di consegnarsi alla Polizia, accanto a lei, per darle una mano ci saranno le due nuovissime veneri, ovvero Elvira e Clara.

Le due donne, ovviamente sono una l’opposto dell’altra e si devono abituare a questo nuovo lavoro, anche se la prima, arrivando dalla città avrà meno problemi, mentre la seconda farà più fatica.

Le due giovani sono al posto di Dora e Gemma che sono andate via, la prima per trasferirsi a Milano e la seconda si è recata in convento, Stefania tornerò al lavoro dopo che è uscito il suo primo libro che narra le vicende della mamma.

Per quanto riguarda Adelaide è iniziata la vendetta, la contessa vuole avere la meglio su Umberto e Flora e lo farà nel modo più particolare, ha prima preso le quote del Paradiso da Ravasi ed è diventata la nuova socia di Vittorio.

Il Conti, così scopre che la zia della sua ex moglie è diventata il suo nuovo braccio destro, ecco quindi che la guerra con Flora può iniziare e si prevedono fuochi d’artificio a tutta ondata.

Sono previsti mille cambiamenti diversi, Veronica non ci ha capito più nulla, dopo essere rimasta delusa dal comportamento della figlia e che si è sentita in colpa per aver costretto Gloria a costituirsi per salvare il futuro della figlia e quello di Ezio, la Zanatta ha decido di punirla.

Veronica non vuole accogliere nuovamente la giovane in casa, mentre Ezio sembra essere di parare completamente diverso, sarà proprio lui ad aiutare Gemma per tornare a Milano e recuperare il rapporto con la mamma.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.