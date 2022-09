Brenda di Beverly Hills 90210: eccola oggi

In più di un’occasione ha pubblicato foto in cui non ha più i capelli o mentre ha la testa avvolta da un foulard. Inizialmente era riuscita a sconfiggere il cancro, poi la recidiva, ora Shannen continua la sua battaglia contro il cancro.

Oggi, l’attrice ha 51 anni e pare si sia sposata per ben tre volte. Le ultime notizie, rivelate proprio da lei stessa confermano che lo stato del suo cancro è arrivato al quarto stadio.