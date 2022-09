Una Vita anticipazioni: Fidel forse si fida

Una Vita anticipazioni 8 settembre, Fidel forse si fida: l’uomo continua a portare avanti il piano, ecco cosa succede nella puntata di oggi.

Anche oggi, arrivati a metà settimana, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata della storica telenovela in onda su Canale 5; Ignacio continua a cercare di convincere Genoveva a non abortire, ma la Salmeron è convinta ed è pronta a battagliare col medico.

Intanto, Rodrigo riesce nuovamente a scappare e chiede spiegazioni a Valeria; Fidel invece pare sempre di più fidarsi mentre porta avanti il suo piano…cosa succederà?Ecco le anticipazioni per la puntata di oggi, giovedì 8 settembre.

Una Vita anticipazioni 8 settembre, Fidel forse si fida: ecco cosa succede

Rodrigo, come abbiamo visto, è riuscito nuovamente a fuggire con l’astuzia e si è recato di corsa da Valeria; il chimico ha chiesto chiaramente alla moglie se è davvero innamorata di David, ma la donna ha negato.

Stando alle anticipazioni per la prossima puntata, David è sul punto di entrare in casa quando vede Valeria baciare il chimico; addolorato da quanto visto, non sa più se vale la pena lottare per lei. Il consiglio arriva da Felipe: l’avvocato, che sta sempre meglio, gli consiglia di restare

Intanto, Leonardo è sempre prigioniero degli uomini di Fidel, ma non ha intenzione di confessare il suo crimine; per farlo parlare, la polizia pare essere pronta ad utilizzare le maniere forti.

Nonostante Leonardo sia prigioniero, Fidel si riavvicina nuovamente a Lolita; per scusarsi del comportamento piuttosto scortese avuto la cena prima, decide di regalare uno scialle alla donna e un giocattolo per Moncho. L’uomo sembra essere interessato a Lolita, ma Ramon lo ha già avvertito di stare lontano da sua nuora…

Servante e Fabiana stanno invece organizzando un ballo per raccogliere fondi per aggiustare il camino, con l’aiuto di Guillermo; il giovane coinvolge anche Azucena, che riceve il permesso di esibirsi da sua madre Hortensia. Quest’occasione farà finalmente avvicinare la nipote di Rosina al giovane Sacristan?