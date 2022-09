Scopriamo insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento con le repliche della nostra soap opera del cuore.

Anche oggi, 8 settembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle signore, o meglio una delle ultime della sesta stagione che è andata in onda prima dell’inizio dell’estate.

Queste sono una sorta di riepilogo prima dell’inizio della nuovissima stagione che inizierà direttamente lunedì 12 settembre che tutto noi siamo in attesa da tempo perchè si è rivelata, dalle varie anticipazioni, ricca di colpi di scena.

Paradiso delle signore: Marco e la particolare proposta

Come sappiamo le ultime puntate della scorsa edizione del Paradiso hanno lasciato tutti senza parole perchè sono rimasti tantissimi interrogativi aperti e questo è stato un vero e proprio motivo di shock per tutti.

Ci sono mille storie aperte con tantissimi risvolti particolari che a breve verranno sicuramente sciolti, ma torniamo a quello che possiamo vedere nella giornata di oggi per quanto riguarda le ultime puntate delle sesta stagione.

Iniziamo dicendo che Marco ha fatto la proposta alla bella Stefania ma quando ha visto l’anello la giovane ha dovuto respingere tutto per poter proteggere la mamma, nel mentre però la Torrebruna chiede a Ludovica di fare un viaggio insieme per cercare di dimenticare Marcello.

I due vorrebbero partire per la Grecia, nel mentre Adelaide capisce che Umberto sembra amare veramente Flora e per questo motivo è disposto a lasciare la Villa, nel mentre, la figlia di Anna lascia senza parole rimanendo a Milano.

Ecco così che per Salvatore ed Agnese questo è un bellissimo regalo, anzi il migliore che gli potevano fare, ne mentre Vittorio, Dante e Beatrice si sono riavvicinati non ci resta che attendere la prossima puntata di domani.

Al momento possiamo attendere con ansia le nuovissime puntate del Paradiso delle Signore da lunedì prossimo con una piccola variazione di orario, ovvero alle 16, per via di un programma che va in onda prima.

Siamo tutti in ansia perchè oltre al nuovo a due nuove veneri, uno completamente diversa dall’altra ci saranno mille avvenimenti che possono sconvolgere e cambiare tutto quello che pensavamo normale.