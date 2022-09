Una Vita anticipazioni, Aurelio è accecato dall’ira: le scelte del Quesada, ecco cosa succede nella puntata di oggi.

Continua la settimana di Canale 5, con anche oggi una nuova puntata di Una Vita; in questo mercoledì 7 settembre, la telenovela spagnola porterà avanti le trame, con diversi abitanti di Acaçias coinvolti.

Ramon, come abbiamo visto, si è trovato di fronte al braccio armato dell’attentato che ha tolto la vita ad Antonito e Carmen, ed è pieno di rabbia; furioso anche Aurelio dopo le recenti scoperte. Cosa succede nella puntata di oggi? Ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni mercoledì 7 settembre, Aurelio è accecato dall’ira: cosa succede nella puntata di oggi

Davanti all’assassino dei suoi cari, Ramon ha avuto un crollo emotivo, ma decide comunque di rimanere ad assistere all’interrogatorio; Fidel sa come far parlare l’uomo.

Intanto, la situazione è molto agitata anche in casa Quesada; dopo aver minacciato Ignacio Genoveva è riuscita ad ottenere il contatto di una levatrice capace di farla abortire, ma Aurelio potrebbe mandare in fumo tutti i suoi piani.

Sfortunatamente per la Salmeron, Marcelo ha infatti ascoltato la telefonata con la levatrice ed ha riferito le informazioni al Quesada, che pare intenzionato a proteggere suo figlio (o sua figlia, che chiamerebbe Natalia) a tutti i costi, cercando di dissuadere dunque Genoveva. Aurelio riuscirà a impedire l’aborto? Marcelo è già stato allertato e potrebbe utilizzare qualunque metodo…

Gli ostacoli per Aurelio sembrano però non limitarsi. Stando alle anticipazioni di oggi poi, David organizzerà con tutti i vicini di Acaçias una protesta contro il piano immobiliare del Quesada nel quartiere, anche se l’uomo non sembra spaventato e sembra certo di poter corrompere stampa e cariche politiche.

Quanto agli altri personaggi, Liberto si confida con Pascual e gli parla dei piani di Hortensia di realizzare un vigneto a Burgos; nonostante i continui litigi fra i due, il Sacristan loda l’intraprendenza della Rubio e rivela a Liberto che, con un precedente studio del terreno e un calcolo dei possibili profitti, potrebbe essere un buon affare.