Una Vita anticipazioni: Genoveva ha solo quello in mente: nessun dubbio per la Salmeron, ecco cosa succede nella nuova puntata.

Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni della nuova puntata di Una Vita, prevista per questo lunedì; la settimana della telenovela si riaprirà con Valeria disperata e Genoveva pronta a sfruttare la situazione per venire finalmente a conoscenza della formula del gas tossico.

Intanto, Ramon e Fidel sono vicini alla prima retata contro gli anarchici, con Lolita preoccupata ma all’oscuro della situazione. Ecco cosa succede dalle anticipazioni nella puntata di oggi, la Salmeron continua ad essere sempre più convinta di cosa deve fare.

Una Vita anticipazioni, Genoveva ha solo quello in mente: le trame della puntata di oggi

Mentre continua a cercare di tessere la sua tela per estorcere a Rodrigo la formula del gas tossico, Genoveva deve pensare anche ad altre questioni; da tempo ormai, suo malgrado, è rimasta incinta del figlio di Aurelio.

Visti i rapporti col marito, la Salmeron non ha nessuna intenzione di mettere al mondo una creatura nata dal rapporto con Aurelio; stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, dopo aver continuato a fare pressioni su Ignacio, Genoveva otterrà il contatto di una mammana.

A questo punto, decisa più che mai ad abortire, la Salmeron si metterà in contatto con la donna, non sapendo però di essere ascoltata nel frattempo da Marcelo, pronto ad informare il Quesada di ogni mossa della moglie. Genoveva riuscirà ad abortire, o verrà fermata da Aurelio?

Intanto, anche in casa Palacios la situazione è piuttosto agitata: Lolita è preoccupata per i strani movimenti del suocero e chiede informazioni a Fidel, che però nel frattempo la tranquillizza.

Grazie all’aiuto di Fidel, Ramon continua a spiegare a Lolita che non la metterà mai in pericolo; poco dopo però, raggiunge il suo complice in un scantinato, dove si trova prigioniero uno degli anarchici…la situazione appare essere sempre più losca e non promette nulla di buono.