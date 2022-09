Melita Toniolo, la foto è da perdere la testa e non solo: la “diavolita” una vera dea della sensualità, tutti a bocca aperta.

Sebbene non sia presente come un tempo in tv, Melita Toniolo è seguitissima sui social, dove tra l’altro è molto attiva; continua la sua carriera da modella e testimonial, così come quella da influencer, con post che ricordano a tutti (se mai ce ne fosse bisogno) la sua infinita bellezza.

In autunno o in primavera, in inverno o in estate, la “diavolita” è sempre più sensuale che mai: la nuova foto postata è davvero da perdere la testa, rimangono tutti senza parole.

Melita Toniolo, la foto è da perdere la testa e non solo: ecco la “diavolita”, bomba di sensualità

Dal Grande Fratello ad oggi, la Toniolo incanta ancora tutti quanti; la showgirl trevisana 36enne sembra aver raggiunto una bellezza matura e completa, ricca di un fascino davvero irresistibile.

In un nuovo post sul suo profilo Instagram, ha stupito ancora una volta tutti quanti, mostrando tutta la sua eleganza, il suo fascino innato, la sua sensualità e il suo corpo scolpito, lasciando i follower senza parole.

Come vediamo infatti, Melita si è fatta immortalare seduta sul letto, con addosso un body nero che però viene indossato solamente con una spallina; il suo prosperoso décollété fa dunque capolino, coperto solamente dal reggiseno nero.

Con lo sguardo di profilo e i capelli lunghi e lisci, la Toniolo è una vera e propria dea di sensualità; il post è stato preso d’assalto con una pioggia di like e commenti, tanta la bellezza emanata nello scatto.

Non si contano i complimenti per la “diavolita”, elogiata per la sua bellezza praticamente in diverse lingue e da diverse parti del mondo; “Sei sempre la piu’ bella❤️” scrive un fan, che pare racchiudere il pensiero comune di quei fan che, ancora dopo diversi anni da quando l’abbiamo conosciuta, sono ancora estasiati dalla Toniolo.