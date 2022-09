Una Vita anticipazioni, scintille per Guillermo: situazione a sorpresa per il Sacristan, mentre non mancano altri colpi di scena.

Anche per questo venerdì 2 settembre vi riportiamo le anticipazioni di Una Vita, in onda su Canale 5 al consueto orario; Lolita sospetta di Ramon, che però non ha nessuna intenzione di confidarle i suoi piani, mentre Dori si allontana da Felipe scatenando la delusione dell’avvocato.

Intanto, David si è messo apertamente contro Aurelio, ma pare avere il sostegno di tutti i vicini, mentre per Guillermo si prevedono scintille; ecco le anticipazioni per la puntata di oggi.

Una Vita anticipazioni, scintille per Guillermo: ecco cosa succede nella puntata di oggi

Nonostante la frequentazione di Azucena col suo nuovo e altolocato pretendente, Angel, Guillermo ha deciso di troncare con Claudia confidandole i suoi veri sentimenti; a quanto pare, il giovane ha ora intenzione di concentrarsi solo sugli studi, viste le poche speranze che gli rimangono con Azucena.

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi però, i figli di Pascual e Hortensia (che nel frattempo ha deciso di gestire personalmente, con sua sorella, la tenuta di famiglia) si incontreranno per caso nel quartiere; tra i due c’è molta intesa e questa non tarda a riaffiorare.

La presenza di Angel rompe però il momento che si crea tra i due, anche se pare proprio che sia ormai nato ormai un sentimento davvero difficile da tenere nascosto.

Intanto, chi ha problemi di cuore ben più gravi dei due giovani è Rodrigo Lluch, che ritornato nel quartiere ha scoperto la relazione fra Valeria e David; mentre Genoveva gli propone un’alleanza e prova ad estorcergli la formula del gas che ha scoperto, il chimico riesce a scappare e si reca subito a casa di Valeria.

Trovandosi davanti al suo vero marito, la pianista sviene per la sorpresa; quando rinviene, chiede a Rodrigo di raccontarle finalmente una volta per tutte la verità sul gas, sui rapporti con Aurelio Quesada e sulla sua fuga.