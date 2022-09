Scopriamo insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento della soap opera che arriva direttamente dalla Turchia.

Anche oggi, 2 settembre, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Terra Amara, ovvero il programma che è iniziato in piena estate e che ha fatto innamorare il pubblico a casa.

Non sappiamo ancora, per il momento, se potremmo continuare a vedere la nostra soap oppure no, quindi cerchiamo di capire intanto che cosa succederà nella giornata di oggi, che sembra molto interessante.

Terra Amara anticipazioni: Hunkar ed il patto shock

Iniziamo quindi dicendo che Demir e Cengaver hanno veramente festeggiato quella che per loro era la fine di Yilmaz e Fekeli all’interno dello stabile che avevano riempito di esplosivo, ma a breve scopriranno qualcosa di molto particolare.

Ovvero il suo rivale in amore è ancora vivo, nel mentre, Yaman, insieme a Zuleyha stanno andando ad una festa di fidanzamento, ma troveranno anche l’Akkaya, il padrone di Cukurova è senza parole perchè il protagonista si scambia dolci occhiate con la moglie.

Demir, ovviamente si è accorto di tutto e la loro complicità è palese, ecco che la donna sembra essere sotto l’ira nuovamente del marito, per lui, Zuleyha è ancora innamorata, in modo segreto dell’ex fidanzato e decide di fare un’incredibile scenata di gelosia.

La donna cerca di trovare il modo per tranquillizzare il marito ma non è assolutamente possibile è assolutamente una furia, ma non sembrano essere finiti i colpi di scena per oggi, perchè Fekeli e Hunkar si trovano faccia a faccia.

Il primo vuole che quest’ultima lo stesse ad ascoltare e deve sapere che cosa è successo veramente, ecco quindi che decidono di avere un’accordo dove ci può essere una tregua tra i loro figli.

Quando Demir, però viene a sapere del patto per lui l’obiettivo è sempre e solamente uno, ovvero vuole uccidere lo Yilmaz, per il momento non possiamo sapere che cos’altro succederà ma attendiamo le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5.