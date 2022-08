Belen, il topless è da urlo: devi vedere assolutamente, la Rodriguez sembra voler chiudere l’estate davvero in bellezza.

L’amore ritrovato e il ritorno in tv come conduttrice pare aver giovato a Belen, che in quest’estate si è mostrata più sorridente e bella che mai; tantissimi sono stati i momenti di relax insieme a Stefano De Martino, ma la Rodriguez (anche posando come modella per la sua linea di costumi) ha più volte avuto modo anche di sfoggiare quella sensualità mai persa.

Sul finire dell’estate, la conduttrice ha alzato ancora di più la temperatura sfoggiando un topless da urlo, da vedere assolutamente; ecco lo scatto, sensualità a non finire.

Belen, il topless è da urlo: devi vedere assolutamente, un sogno ad occhi aperti

La bellezza di Belen è ormai nota da più di un decennio da tutti, tanto che ci ha messo davvero poco per imporsi come icona di sensualità nel panorama del nostro mondo dello spettacolo.

Insieme alla sorella Cecilia, si è più volte mostrata in bikini, anche per sponsorizzare la collezione creata insieme proprio all’altra Rodriguez; di recente però, mentre si rilassa coi suoi figli e De Martino in Campania, a Posillipo, Belen ha ldeciso di mostrarsi addirittura in topless.

Come vediamo nel nuovo post, la conduttrice si scatta un selfie mentre si riposa sul lettino adibito all’esterno; i capelli mori si spargono intorno al suo corpo da sogno, mentre il florido décollété è coperto solamente dalle braccia della Rodriguez, che lo contengono davvero a fatica.

Una visione da sogno, che mette ancora in evidenza il fascino e la sensualità di cui la Rodriguez è dotata; tantissimi i like arrivati al post, così come anche i commenti di amici, colleghi e non solo.

“Ma vi auguro veramente di trovare la vostra stabilità…ricordatevi che tutto passa compresa la bellezza e la vita frenetica, ma la famiglia é il porto sicuro, per tutti. Auguri😍” scrive una fan, che sfrutta l’occasione per commentare la reunion con De Martino, mentre non si contano i commenti concentrati sulla bellezza di Belen.