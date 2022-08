Lady Diana: il dettaglio tenuto nascosto

Nelle ultime ore è emersa una sconcertante verità sulla morte di Lady Diana, venuta a mancare più di 25 anni fa in un tragico incidente. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Sono ancora numerosi i dubbi circa le dinamiche dell’incidente in cui venne coinvolta la Principessa Diana. Purtroppo, la Principessa del Galles, in quella tragica notte perse la vita a soli 36 anni. Ora per il 25° anniversario della sua morte, arriva in prima visione assoluta su Crime+Investigation: Diana – l’ultima verità.

Domani, mercoledì 31 agosto verrà celebrato il 25° anniversario del tragico incidente d’auto che uccise la Principessa Diana. In quella tragica notte il mondo entrò in lutto, Diana era amata da tutti, ma ancora oggi sono numerosi i dubbi sulle circostanze in cui avvenne l’incidente.

Ancora oggi continuano le discussioni su quella notte, tanto che per rendere omaggio alla Principessa, il 31 agosto uscirà in prima visione assoluta su Crime+Investigation, il documentario in cui vengono analizzate nel dettaglio tutte le circostanze della morte di Diana Spencer.

Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta.

Diana: l’ultima verità a 25 anni dal tragico incidente

Lady Diana aveva appena 36 anni quando morì tragicamente durante un tragico incidente nel tunnel dell’Alma, a Parigi. Sono passati 25 anni da quella notte e ancora oggi si continuano ad analizzare i dettagli sulle dinamiche dell’incidente.

Impossibile dimenticare quella sera, la Principessa Diana era appena uscita dall’Hotel Ritz per dirigersi nell’appartamento di Dodi vicino all’Arc de Triumphe. In quel periodo Lady D veniva inseguita costantemente dai paparazzi, così come durante la notte del 31 agosto.

In macchina con loro anche l’autista Henri Paul e la guardia del corpo Trevor Rees-Jones, purtroppo l’auto si scontò contro il tredicesimo pilastro del tunnel dell’Alma. Nell’incidente persero la vita Dodi e Paul e la Principessa Diana.

Lady D fu subita portata in ospedale, erano circa le 4 di notte ma non ci fu nulla da fare per lei. Nonostante le numerose indagini, restano ancora molte domande sull’accaduto proprio per questo motivo, Mark Williams-Thomas, ex-ispettore di Polizia ha creato un nuovo documentario che analizza i dettagli di quella notte.

Si tratta di un vero e proprio percorso a ritroso che svela tutti i retroscena sulla Principessa del Galles. Ora non ci resta che aspettare il 31 agosto per scoprire tutti i dettagli sul documentario. Voi cosa ne pensate?