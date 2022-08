Scopriamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la soap opera che tanto ci piace.

Anche oggi, 29 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Sei Sorelle, ovvero il programma che ci ha rapito il cuore per via della sua storia bellissima e per la condizione anche di come vivevano le donne.

Vediamo cosa ci attende per oggi in questa società molto maschilista ad inizi del 1900 dove le donne non potevano essere a capo di un’azienda tessile solamente perchè di sesso femminile.

Sei Sorelle anticipazioni: Rodolfo in seri problemi

Iniziamo dicendo che Adela ha scoperto un particolare che le mette moltissima ansia, stiamo parlando della prima rata del prestito, dove lei ha fatto da garante, non è stata pagata.

Ha una grandissima paura che le sue finanze vengano maggiormente toccate dopo questo fatto, e la situazione sembra essere sempre più complicata, perchè Mauro, che è di ritorno da Londra, vuole ancora sposare fortemente la bella Adela.

Cosa deciderà di fare la più grande delle sorelle? Si sposa e si lascia alle spalle tutto oppure no ed indaga?