Ilary Blasi: la foto lascia senza parole, un sogno!

Ilary Blasi, la nuova foto lascia senza parole: la conduttrice è davvero un sogno nonostante il periodo complicato.

L’estate di Ilary Blasi è stata sicuramente diversa rispetto a tutte le altre; dopo mesi di rumors e voci, ha annunciato ufficialmente la fine del matrimonio con Francesco Totti, in un comunicato congiunto proprio con l’ex-capitano della Roma.

Mentre continuano le voci sui due, la conduttrice Mediaset ha passato giorni di relax con la famiglia, condividendo spesso alcuni scatti sui social; la difficoltà del periodo non ha minimamente intaccato la sua bellezza, è davvero un sogno.

Ilary Blasi, la nuova foto lascia senza parole: quanta bellezza per la conduttrice, un sogno

Tra Africa, Dolomiti, posti del cuore vicino Roma e l’ultimo viaggio in Croazia dalla sorella, la Blasi in quest’estate ha girato il mondo cercando di ricaricare le energie dopo lo scossone che la sua vita ha subito.

Con l’annuncio ufficiale della separazione da Totti, la Blasi ha cominciato a postare con più frequenza sul suo profilo Instagram; oltre a mostrarsi insieme ai figli, la conduttrice 41enne non ha perso l’occasione anche di ricordare a tutti la sua proverbiale bellezza.

Come vediamo dal nuovo post infatti, Ilary ha deciso di salutare l’estate a modo suo, con uno scatto in bianco e nero da mozzare il fiato a tutti quanti; con gli occhiali da sole e i capelli sciolti al vento, la Blasi si mostra in topless sdraiata su una rete.

La parte sotto del costume mette in evidenza il suo corpo scolpito, mentre a coprire il florido décollété solamente le braccia della conduttrice, che sembrano fare molta fatica nel contenerlo.

“Goodbye summer” scrive la Blasi nella didascalia, mentre il post raccoglie in poco tempo tantissimi like; tutti i follower sono rimasti incantati da una visione del genere, tanto che la sezione dedicata ai commenti è piena di complimenti.

“Bellezza infinita 😍” scrive un fan, mentre qualcuno fa leva sui possibili rimpianti di Totti; la Blasi, dopo tanti anni comunque, riesce a emozionare tutti quanti.