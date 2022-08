Adriana Volpe rivela tutto su Signorini, impossibile! Ecco le parole dell’ex-gieffina e opinionista del reality show.

Mancano ormai solamente poche settimane al ritorno in onda del Grande Fratello Vip e gli spettatori non vedono l’ora di vedere interagire i nuovi “vipponi” all’interno della casa di Cinecittà.

In studio, al fianco di Alfonso Signorini, ci sarà di nuovo Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti, che ha preso il posto di Adriana Volpe; proprio la conduttrice ha ora parlato della sua esperienza al reality show, rivelando alcuni retroscena.

Adriana Volpe rivela tutto su Signorini, impossibile! Le parole della conduttrice

Dopo la partecipazione al reality show come concorrente, Adriana Volpe è stata scelta come opinionista per la scorsa edizione; la sua esperienza è stata condita dagli attriti con la Bruganelli, che hanno aggiunto “pepe” a un’edizione già molto scoppiettante.

In una recente intervista a fanpage.it (e ripresa anche da Gossip e TV) la Volpe ha parlato della sua esperienza e rivelato anche un retroscena su questa nuova edizione; a maggio ha scoperto di non essere riconfermata, ma poi Signorini le ha fatto una proposta piuttosto sorprendente.

“I primi di giugno, mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella Casa come concorrente. Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: “Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa”” ha rivelato la conduttrice, rimasta molto sorpresa dalla proposta del conduttore.

Per quanto le dinamiche, con lei nella casa e la Bruganelli in studio, sarebbero state sicuramente intriganti, la Volpe è impossibilitata ad entrare nella casa per via di sua figlia Giselle, come ben sa Signorini.

“Ad oggi non ci sono le condizioni familiari e personali per entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello. In questo momento io sono sola, mia figlia può contare solo su di me. È una situazione molto delicata e difficile, per questo ho rifiutato” ha rivelato, spiegando come sia rimasta dunque davvero sorpresa dalla richiesta del conduttore.