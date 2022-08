Scopriamo insieme che cosa possiamo vedere per il nuovo appuntamento con la soap opera che arriva dalla Spagna.

Anche oggi, 26 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero la soap che è iniziata in piena estate e che ha fatto sognare il pubblico a casa per la sua incredibile storia.

Possiamo infatti vedere che cosa succede in una famiglia di sole donne agli inizi del 1900 che devono dirigere un’azienda tessile senza il padre, che è venuto a mancare, quando la donna non aveva una grande possibilità di lavoro.

Sei sorelle anticipazioni: Adela scopre tutto

Iniziamo dicendo che una dichiarazione in particolare ha lasciato senza parole Adela, perchè Mauro le ha chiesto di diventare suo marito ed ecco che i preparativi sono già iniziati.

Don Fernando è molto felice per questo e forse riesce a trovare la pace che non aveva da tempo, ma qualcosa sembra non andare per il meglio nel futuro della sorella maggiore delle Silva.

Ovvero, la prima rata del prestito, dove lui è il garante, scopre che non è stata pagata, mentre lui è ancora in Inghilterra per lavoro, cosa starà architettando Mauro? Non è che le sue intenzioni non sono così buone come dice?

Per quanto riguarda Elisa si è innamorata di Arturo, o meglio lei ne è convinta, e sta cercando di coinvolgere Carlos in tutti i modi che conosce per far si che si possano incontrare, anche se sia Sofia che l’amico cercano di farle cambiare idea completamente.

I due, infatti, sono quasi certi che la giovane Silva non sia realmente interessata ma è solamente un capriccio tanto per, ma sappiamo già che se Elisa si mette in testa una cosa poi difficilmente cambia idea.

Arriviamo a Celia, che ha trovato la soluzione perfetta per poter scrivere, anche se un noto critico letterario vuole incontrare lo scrittore, ovvero Roman Caballero, un’uomo, ecco quindi l’idea in più, la giovane convince Bernando e fingersi Caballero.

Ecco che l’uomo accetta di aiutare la Silva ma tutto andrà bene e senza intoppi? Al momento non possiamo saperlo e possiamo attendere le prossime puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.