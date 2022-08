Sabrina Salerno, un bomba in barca e non serve lo zoom! La cantante continua ad essere protagonista dell’estate, da urlo.

Tra qualche settimana si starà sempre meno al mare e sotto al sole e, dunque, anche in vista della nuova stagione lavorativa, molte vip stanno sfruttando gli ultimi momenti di vacanza.

Anche Sabrina Salerno, tra le protagoniste indiscusse di questi mesi estivi, continua a prendersi qualche giorno di relax sul finire di questo agosto; attivissima sui social, posta una nuova foto in barca dove non serve nemmeno lo zoom, una bomba completa di sensualità.

Sabrina Salerno, un bomba in barca e non serve lo zoom: la nuova foto che incanta

Tra servizi fotografici e foto in vacanza, di certo Sabrina Salerno non ha fatto restare scontenti i suoi tantissimi follower su Instagram; la cantante è ormai a tutti gli effetti anche una modella e influencer, restando sempre e comunque un sex symbol anche superati abbondantemente i cinquant’anni.

Di recente, ha voluto condividere con tutti i fan alcune foto della sua recente gita a Capri, di cui si è goduta pienamente il mare e il paesaggio grazie ad un giro in barca; nello scatto vediamo la Salerno posare proprio sulla barca, mentre indossa un costume decorato in stile azulejos e una vestaglia color oro.

Bella più che mai e baciata dal sole, la Salerno tiene con una mano gli occhiali da sole, mentre con l’altra si raccoglie la lunga chioma sopra la testa; in primo piano il suo corpo scolpito e il suo prosperoso décollété, come al solito trattenuto a stento da un costume che sembra parecchio in difficoltà.

“Italia 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 patrimonio italiano” scrive la cantante nella didascalia del post, dando il via ai commenti dei fan e non solo; “statuaria bellezza” scrive il musicista e produttore Christian Tipaldi, mentre un fan sottolinea: “Immensamente graziosa in un panorama dalla bellezza sconfinata.🥰”. Come al solito si sprecano i complimenti per Sabrina, che in bikini riesce sempre a sorprendere tutti ogni volta.