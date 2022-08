Una Vita anticipazioni, Ramon e Lolita fanno pace ma non tutto va per il meglio: ecco cosa succede nella puntata di oggi.

Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, in onda oggi mercoledì 24 agosto; Valeria è sconvolta dalla notizia di Genoveva e non è sicura di voler rivedere Rodrigo, mentre le vicine cominciano a fare pettegolezzi su Felipe e Dori.

L’infermiera continua a non convincere Ignacio, ma l’avvocato ha piena fiducia in lei; buone notizie anche per Ramon, che pare stia tornando ad essere quello di prima e fa pace con Lolita, anche se non proprio tutto va per il meglio. Ecco cosa succede nella puntata di oggi, mercoledì 24 agosto.

Una Vita anticipazioni, Ramon e Lolita fanno pace ma non tutto va per il meglio: ecco cosa succede oggi, 24 agosto

Ramon sembra tornato ad essere quello che tutti conoscevano: finalmente è più socievole ed ha anche voglia di tornare ad occuparsi in prima persona dei suoi affari, per la gioia di Lolita.

La nuora è molto felice e vede finalmente un barlume di speranza per la guarigione del suocero, che però sta tramando qualcosa; stando alle anticipazioni per la puntata in onda oggi infatti, Ramon chiederà aiuto a José per vendere dei terreni ed è probabile che questo denaro sia legato al progetto che ha insieme a Fidel.

Cosa sta tramando insieme all’uomo per vendicarsi degli anarchici? La situazione non promette nulla di nuovo. Intanto, dopo aver cercato di temporeggiare con Aurelio, David sogna di scappare negli Stati Uniti con Valeria, mentre il Quesada mostra a Marcelo i nuovi laboratori chimici.

Per velocizzare il suo piano, Aurelio ordina a Luis di passare ai fatti e agire contro i commercianti che hanno deciso di non vendere le loro attività; ad Acaçias cominciano ad apparire inquietanti e offensive scritte, con tutti i vicini che cercano di dare il loro sostegno a Fabiana, Lolita e Inma, le più colpite da questo atto.