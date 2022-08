Vediamo insieme che cosa possiamo vedere nel nuovo appuntamento di oggi per quanto riguarda la soap opera che arriva dalla Spagna.

Anche oggi, 25 agosto, abbiamo la possibilità di vedere un nuovo episodio di Sei Sorelle, ovvero il programma che ha fatto il pieno di telespettatori con l’arrivo dell’estate e che fa sempre il record di ascolti.

Come sappiamo parla della storia di sei sorelle che devono fare in modo di portare avanti l’azienda di famiglia dopo la prematura morte del padre, ma che nessuno deve sapere mai sia accaduto.

Sei Sorelle anticipazioni: Elisa impazzisce completamente

Iniziamo dicendo che Elisa dopo aver perso le speranze con Salvador ha capito che non potrà mai e poi mai fare nulla, ecco che ha deciso di dedicare le sue attenzioni su Arturo, ovvero un’altro uomo.

La Silva insiste in modo importante con Carlitos facendo in modo che possa organizzare un incontro tra di loro, ma non sembra molto d’accordo per quanto richiesta dalla sorella di Adela, anche se lei come al solito è super determinata nel suo obiettivo.

Nel mente, una notizia shock ha preso di mira Adela, ovvero Mauro prima le ha dichiarato tutto il suo amore, poi gli ha chiesto di sposarla, e la giovane ha deciso di accettare la sua richiesta.

Ecco che la giovane fa una richiesta molto particolare allo zio, ovvero le chiede di accompagnarla all’altare, dato che il padre non c’è e forse anche il suo atteggiamento cambia nei confronti delle nipoti dopo questa bella richiesta.

Per quanto riguarda la bella Celia, ha deciso di pubblicare i suoi scritti ma utilizzando uno pseudonimo maschile, utilizzando il nome di Roman Caballero e tutto sembra andare per il meglio, anche un noto critico si fa sentire.

L’uomo chiede di incontrare Roman e Celi deve trovare il modo per non essere scoperta che in realtà è lei, ma come potrà fare? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1.