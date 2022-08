L’influencer più famosa d’Italia si scaglia contro la leader di Fratelli d’Italia. Campo di scontro, questa volta, è l’interruzione volontaria di gravidanza.

Tra un mese gli italiani saranno chiamati alle urne. Quella in corso è una delle campagne elettorali più “roventi” degli ultimi anni anche perché partiti che nell’ultimo biennio hanno governato insieme per fronteggiare l’emergenza Covid, ora si trovano nuovamente l’uno contro l’altro. Chi è sempre rimasta all’Opposizione è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia la quale viene attaccata da più voci. L’ultima ad alzarsi è quella di Chiara Ferragni, famosa influencer di moda e lifestyle.

Ferragni dalla spiaggia di Ibiza – dove si trova in vacanza con il marito Fedez e i due figlio Leone e Victoria – ha espresso il suo fermo dissenso verso le politiche sociali promosse da Fratelli d’Italia. In primis la creatrice di “The blond Salad” ritiene indispensabile fermare Giorgia Meloni in materia di leggi contro l’aborto. Precisiamo che, ad oggi, in Italia resta possibile e consentito dalla legge interrompere volontariamente la gravidanza entro il terzo mese. In ogni regione, a prescindere dall’amministrazione. Ma secondo Ferragni nelle regioni governate da Fratelli d’Italia abortire sarebbe diventato impossibile. Si Instagram ha spiegato: “FDI ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la Destra vince le elezioni. Ora è il nostro tempo di agire – scrive – e far sì che queste cosa non accadano“.

Ovviamente nelle Marche non è impossibile abortire in quanto nessun amministratore locale può andare contro una legge nazionale. Solo che nella regione del centro Italia, infatti, governata da Francesco Acquaroli, la giunta nel 2021 si è opposta alla somministrazione della pillola Ru486 nei consultori. Come si è opposta anche il suicidio assistito e, secondo Ferragni, verrebbe ostacolato il Gay Pride, che si è visto negato il patrocinio. Il video pubblicato nelle storie di Chiara Ferragni è stato visto da circa 27 milioni di persone: questo il numero dei suoi followers. Il marito della influencer, il famoso rapper Fedez, per il momento non si è ancora espresso in tema di elezioni ma è probabile che non tarderà a dire la sua.