Vediamo insieme che cosa ci attende per la puntata di oggi della nostra amatissima soap opera che arriva dalla Turchia.

Anche oggi, 22 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Terra Amara, ovvero il programma che ha rapito il cuore di tantissimi telespettatori anche se iniziato in estate e sarà difficile abbandonarlo.

La storia di questi due ragazzi e del loro amore, super conteso e bloccato da mille eventi ha rapito tutti, come era già successo con altre soap opera che arrivano sempre dalla Turchia, ma vediamo cosa ci attende oggi.

Terra Amara anticipazioni: Veli è senza scrupoli

Iniziamo dicendo che Zuleyha è diventata una parente dei più potenti signori di Curkova e la notizia, appena arrivata alle orecchie di Veli ha trovato il modo per arrivare da lei il prima possibile.

Il giovane ha il bruttissimo vizio del gioco e non si fa problemi per ottenere quello che vuole, ovvero soldi, ed ha cercato anche oggi, di ottenerli dalla sorella minacciandola di rivelare notizie sul marito.

Ma il giovane non ha ben fatto i suoi conti, Demir non ha pietà del cognato e lo ha buttato giù dalla macchina, lo ha fatto inginocchiare e poi gli ha puntato una pistola alla tempia, ed anche se voleva vendicare l’Altun, che in passato è stata violentata proprio per causa sua, non ha fatto nulla.

Gli ha intimato di andare via e di non avvicinarsi alla sua famiglia altrimenti, la prossima volta lo avrebbe ucciso, il giovane, effettivamente non si è più avvicinato alla loro famiglia ma ha mantenuto i contatti con qualcuno che vive li.

Sermin, infatti, è rimasta affascinata dal primo momento che ha visto Veli, ed ha iniziato a corteggiarlo, ma il giovane è sposato ed ha un solo interesse, i soldi, e per questo motivo, ha deciso di lasciar fare la giovane per ottenere poi quello che vuole.

La donna, infatti, non ha avuto problemi nel dargli un bel prestito, che secondo quando detto dall’uomo l’avrebbe usata per aprire un’ufficio, ma in realtà l’ha utilizzata e terminata tutta per il suo vizio del gioco.

Cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere e vedere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5.