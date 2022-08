Vediamo meglio insieme che cosa succederà nella giornata di oggi per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera Turca.

Anche oggi, 17 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovissimo appuntamento di Terra Amara ovvero il programma iniziato in estate ma che ha catturato il cuore di molti telespettatori.

Come sappiamo narra la storia di un ex meccanico che al momento è diventato molto ricco grazie ad una amicizia e di una ex sarta che si è sposata con un’uomo ricchissimo e proprietario terriero che però non ama, vediamo quindi cosa succederà oggi.

Terra Amara shock: Yilmaz spara ad Hunkar!

Iniziamo dicendo che Yilmaz ha raggiunto Gulten che è riuscito a farlo parlare con Zuleyha, ed anche lei ha chiesto di far avere all’uomo che ama una dolcissima lettera che ha scritto di recente.

Ma questa è stata intercettata da Gaffur, che non ha atteso nemmeno un momento per avvisare direttamente Demir, ecco che il signore di Curkorova ha saputo che l’Altun aveva fissato un incontro con l’Akkaya di segreto.

Lo Yamen decide quindi di chiudere a chiave la moglie in camera da letto e Demir si presenta direttamente all’appuntamento al suo posto e quando si vedranno faccia a faccia, lo scontro è scontato.

L’Akkaya vuole quindi voltare le spalle allo Yaman invece decide di prendere in mano una pistola e di mirare, ma Hunkar, fortunatamente interviene in tempo e ferma la mano di Demir.

Dal terrore, esplode per errore un proiettile che in modo del tutto accidentale colpisce la signora, ma il rivale in amore risponde al fuoco, alla fine della sparatoria Hunkar viene portata velocemente in ospedale.

Lo Yaman non vuole dire assolutamente a nessuno per quale motivo la madre è stata ricoverata, e dice che ha avuto un incidente, rimanendo molto sul vago, solamente a Gaffur e Saniye racconta tutta la verità.

Demir deve stare attaccato alla madre prima di subire un delicatissimo intervento chirurgico, non ci resta che attendere e vedere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa per capire quale sarò la sorte della donna.