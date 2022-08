Vediamo insieme questa buonissima ricetta che possiamo realizzare in poco tempo e cuocere in forno, con un piccolo trucco.

Come vi diciamo sempre preparare la cena per tutta la famiglia è un compito difficile, perchè dobbiamo unire i gusti di tutti i componenti, dai grandi ai piccoli, ma con il piatto di oggi non avrete alcun problema assolutamente.

Vi sveliamo, infatti, come realizzare dei buonissimi panzerotti da cuocere in forno che potete ovviamente modificare a vostro gusto e piacere, e potete poi usare anche per un aperitivo particolare con amici.

Panzerotti al forno: buonissimi e super leggeri, ecco il trucco

Iniziamo dicendo che questa ricetta ha un impasto un po’ diverso dal solito perchè sono fatti con quello per brioche salate, e risulteranno super morbidi e leggeri, cuocendoli anche in forno.

Ma vediamo la lista degli ingredienti, che sembra molto lunga: