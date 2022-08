Rosalinda Celentano: sapete perché si rasa i capelli? Motivo toccante

Da tempo, Rosalinda Celentano si mostra con il capo totalmente rasato: ecco il motivo che si nasconde dietro la scelta.

Nata nel 1968, Rosalinda Celentano è la figlia di Claudia Mori e l’iconico artista Adriano Celentano; agli esordi, la giovane donna decise di seguire le orme del padre dedicandosi alla musica, partecipò quindi al Festival di Sanremo con il brano L’età dell’oro, dopodiché vinse l’ultima edizione della sezione Disco Verde del Festivalbar con Quanti treni.

Eppure, la carriera musicale non sembrava soddisfarla pienamente, pertanto decise di sperimentare il mondo della recitazione, debuttando così nel 1988 sul grande schermo grazie al film Treno di panna di Andrea De Carlo. Da quel momento, Rosalinda Celentano si dedicò interamente al panorama cinematografico e televisivo, collaborando con grandi registi quali Pino Quartullo, Giuseppe Bertolucci e Renato De Maria. Il suo talento e soprattutto la passione e l’impegno le consentirono di vincere il suo primo Globo D’Oro come attrice esordiente per il film Paz! – appunto di Renato De Maria.

Il set si trasforma così nel luogo ove l’attrice può sfogare le sue emozioni più profonde e soprattutto le sue frustrazioni. Negli ultimi anni infatti, Rosalinda Celentano ha deciso di esporsi maggiormente riguardo le sue reali condizioni emotive, ammettendo di aver avuto problemi di depressione ed ansia. Complice di questo malessere fu anche la non accettazione rispetto al suo orientamento sessuale, aspetto di se stessa che l’attrice faticò ad ammettere nei primi anni di consapevolezza.

In seguito alla sua partecipazione come concorrente di Ballando con le stelle (nel 2020) – condotto da Milly Carlucci – molti telespettatori cominciarono a chiedersi come mai l’attrice portasse i capelli rasati. E’ stata proprio la diretta interessata a spiegare le ragioni che si nascondono dietro questa scelta.

Rosalinda Celentano: perché porta i capelli rasati?

Moltissimi telespettatori e fan dell’attrice si sono sempre chiesti come mai Rosalinda Celentano portasse i capelli rasati, scelta che lei stessa prese dopo aver sconfitto il cancro che la colpi all’età di 47 anni. Nonostante attualmente sia da considerarsi fuori pericolo, la figlia di Adriano Celentano ha comunque deciso di continuare a rasarsi i capelli. Ospite nel programma Storie italiane – condotto da Eleonora Daniele – Rosalinda ha deciso di ammettere tutta la verità.

Sembra che la scelta di rasarsi i capelli nasca da una questione di serenità interiore: Rosalinda ha dichiarato di sentirsi molto più libera e leggera, in quanto i capelli lunghi le infondono energie negative e pesanti. In questo modo, sente di poter avere spazio per l’assorbimento di positività e pensieri belli. Ecco il motivo che si nasconde dietro la scelta di continuare a portare il taglio rasato.