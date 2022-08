Federica Panicucci, la gonna è mini e le gambe sono in bella mostra: la conduttrice continua a incantare in questa estate.

La conduttrice di Mattino Cinque è sicuramente tra le protagoniste di questa estate; in attesa di tornare in onda su Canale 5 infatti, Federica Panicucci mostra ancora una bellezza sorprendente e un fisico invidiabile.

La conduttrice si sta godendo dei giorni di riposo fra Italia ed estero, sfoggiando in ogni occasione tutto il suo fascino; questa volta, con uno scatto dalle Maldive, incanta tutti con una gonna cortissima e le gambe in primo piano.

Federica Panicucci, la gonna è mini e le gambe sono in bella mostra: che sogno!

Alla bellezza di più di cinquant’anni, non soltanto la Panicucci è ancora presentissima in tv, ma sfoggia una bellezza e un corpo scolpito da far invidia alle ventenni.

Dopo tante foto in bikini, questa volta la conduttrice si mostra con un outfit elegantissimo, ma che allo stesso tempo mette in risalto la sua silhouette; come si vede sul suo profilo Instagram infatti, il recente post la mostra direttamente in vacanza alle Maldive, con un completo total black.

I capelli biondi sono raccolti in una treccia e, mentre si gode un drink sul lungomare, sfoggia il suo corpo da sogno; il top strettissimo mette in evidenza le sue forme, mentre la gonna abbinata è corta e lascia ampio respiro alle lunghe e toniche gambe, che svettano in primo piano nella foto.

“About last night with @marcobacini” scrive la conduttrice nella didascalia, per una cena romantica fatta col suo compagno; di certo, nella foto la Panicucci appare come un vero e proprio sogno.

Tantissimi i like al post, così come i commenti dei follower sotto; “Bellissima Amore mio ❤️” scrive il compagno Marco Bacini, con la Panicucci che riceve però tantissimi complimenti anche dai fan.

“Sei una favola meravigliosa Fede” scrive un fan, condendo i complimenti con tante emoticon, tra bacini e cuori rossi; già prima di settembre, sono tutti estasiati dalla conduttrice.