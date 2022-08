Costanza Caracciolo, una bomba in un bikini che esplode: l’ex-velina bionda di Striscia la Notizia si mostra come una dea, eccola.

Tra pubblicità e famiglia, Costanza Caracciolo si gode la sua vita al fianco di Bobo Vieri, con cui ha ormai costruito una famiglia; i fan però continuano a seguirla con tantissimo affetto e la seguono costantemente sui social.

Ancora bella e sensuale come quando ha fatto il suo esordio sul bancone di Striscia la Notizia come velina, “CoCo” (come la chiama affettuosamente Vieri) ha pubblicato di recente una nuova foto dove è davvero una bomba in bikini; il costume non contiene tutto, è veramente una dea.

Costanza Caracciolo, una bomba in un bikini che esplode: l’ex-velina bellissima

Come tante altre vip, la Caracciolo non sta perdendo l’occasione di godersi il sole e il mare, con diverse giornate di relax; stando a quanto si vede dal nuovo post, l’ex-velina è al momento a Formentera, meta sicuramente gettonatissima da tutti per le vacanze estive.

Tramite una nuova foto, ha deciso di alzare ulteriormente la temperatura e mostrarsi in bikini a tutti i suoi tantissimi follower; come vediamo infatti, nello scatto Costanza indossa degli occhiali da sole e un costume blu elettrico, che sembra davvero contenere a stento il suo prosperoso décollété.

Sotto gli occhiali da sole spiccano i suoi occhi celesti, mentre la chioma bionda è completamente bagnata dal mare; una visione spettacolare, con l’ex-velina che si mostra davvero come una dea.

“Hello Baby!!!” scrive la showgirl siciliana nella didascalia del post, con tanto di cuori blu a richiamare il colore del costume; subito tantissimi mi piace arrivati per la foto, così come diversi commenti di complimenti per “CoCo”.

“Sei sempre la mia preferita modello di Donna💗…” scrive una fan con moltissimo affetto, coi complimenti che arrivano a bizzeffe sia dal pubblico maschile che da quello femminile.

Al momento, Costanza si gode il mare di Formentera e il resto dell’estate, in attesa di vedere se prossimamente, in tv, ci sarà nuovamente spazio per lei con un nuovo progetto.