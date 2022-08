Vediamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda l’attesa soap opera che arriva dalla Spagna dove si parla di sei sorelle.

Anche oggi, 11 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero la Soap opera che sta facendo innamorare il pubblico a casa e che difficilmente abbandonerà con l’arrivo di settembre.

Il programma racconta la storia di una faglia dove ci sono solamente sorelle femmine e che devono mandare avanti la fabbrica di tessuti dopo la morte del padre, ma con mille bugie e sotterfugi, perchè ad inizio 1900 non era possibile farlo per delle donne.

Sei sorelle anticipazioni: arriva il duello, aiuto!

Iniziamo dicendo che Francisca si è innamorata e prova dei forti sentimenti per il bel Gabriel ma non riesce assolutamente a lasciarsi andare, anche perchè Don Luis le sta facendo una corteggiamento incredibile, senza sosta.

Ma il professore, forse esagera, e farà passare dei momenti shock alla sua amata allieva, perchè ha sentito un cliente dell’Ambigù parlare senza un minimo di contenimento di Francisca e decide di sfidarlo a duello.

Ovviamente la bella Silva si arrabbierà moltissimo ma l’uomo vuole solamente difendere l’onore della sua amata, cercherà di fargli cambiare idea, ma non sembra che Don Luis sia d’accordo.

Per quanto riguarda Carolina, sta fingendo di essere in dolce attesa, sotto consiglio di Donna Dolores, per cercare di salvare il suo matrimonio, e la giovane vorrebbe veramente diventare madre.

Ma non riuscendo nel suo obiettivo, decide di affidarsi ad una maga e prendere una pozione con il desiderio che questo funzioni, nel mentre Celia, ha scoperto di essere innamorata di Petra ed inizia ad avere paura per il suo futuro.

Arriviamo ad Adela che andrà via da Madrid perchè ha deciso di accettare l’invito di Mauro e raggiungerlo a Valencia ed è davvero emozionata, si tratta di una nuova vita ma, forse, qualcosa non andrà come lei pensa.

Elisa, dopo che ha incontrato Sofia, molto felice del suo regalo, capisce che possono essere nuovamente amiche ma anche che i lavori di Don Ricardo non sono assolutamente gratis, anzi.

Non ci resta che attendere la prossima puntata per capire come si svilupperanno le varie situazioni, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su rai1.