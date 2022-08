Temptation Island: ricordate la “fotonica”? Eccola oggi

Temptation Island: vi ricordate di Katia Fanelli, la fotonica del reality show dell’estate? Guardate ora come è diventata.

Era il 2019 quando Katia Fanelli aveva deciso di far parte del reality show dell’estate, Temptation Island, programma condotto da Filippo Bisciglia.

Aveva partecipato insieme al suo fidanzato Vittorio Collina. Lei è riuscita ad entrare nel cuore delle persone grazie alla sua simpatia. Ha fatto apprezzamenti verso i tentatori, senza però cercare altro da loro.

Del suo fidanzato, ex fidanzato ormai, invece non si può dire lo stesso, che invece ha voluto lasciare Katia perchè voleva approfondire la conoscenza di una tentatrice.

Subito dopo il reality, Katia Fanelli è tornata a scrivere sui social e uno dei primi pensieri era per il suo ex “Ho sempre stimato lui come persona, ho sempre dimostrato a modo mio cosa provassi per lui.

Temptation Island, Katia Fanelli: ecco come è cambiata la fotonica del reality show

Per me era tutto e ad oggi non averlo più con me mi fa male. Anche se sto piangendo voglio ricordare noi e questo grande amore che c’è stato con il sorriso perché impossibile dimenticarlo”.

Ormai sono passati 3 anni da quando hanno preso parte al reality di Canale 5. Come è diventata la fotonica di Temptation Island?

Sul suo profilo Instagram si descrive così “Sono single felice e Fotonica”. Negli anni, è diventata un’influencer: infatti, sul suo account vengono pubblicizzati diversi indumenti, come occhiali, scarpe, borse.

Con il passare del tempo, Katia Fanelli è diventata ancora più bella. Sicuramente, tutto questo è anche grazie alla tanta attività fisica che ha fatto – e continua a fare – ed è anche grazie alla buona alimentazione.

L’ex fidanzata di Vittorio non ha mai tenuto segreto il fatto di essersi rivolta alla chirurgia estetica. E per il momento, non ha ancora trovato una persona con la quale possa condividere il suo futuro.

Quest’anno il reality show dell’estate, Temptation Island, non è andato in onda. I molti fan hanno però sentito la mancanza di Filippo Bisciglia e del falò di confronto.

Non sappiamo se il reality show andrà in onda l’anno prossimo, sempre in estate o meno. Bisogna attendere ancora un po’ prima si scoprirlo.

Cosa ne pensate di Katia Fanelli, la fotonica di Temptation Island?