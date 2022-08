Vediamo meglio insieme che cosa succede nella nostra super attesa ed amata soap opera spagnola che va in onda sulla Rai.

Anche oggi, 10 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero la soap ambientata agli inizi del secolo che ha fatto innamorare un numero incredibile di persone.

Come possiamo vedere tutto ruota attorno a queste sorelle che devono mandare avanti la fabbrica di famiglia nascondendolo a tutti perchè il padre è morto e loro, essendo donne, in quel periodo storico non potevano farlo.

Sei Sorelle anticipazioni Shock: Adela va via

Iniziamo dicendo che Blanca è senza parole da quando ha scoperto che Rodolfo l’ha tradita e non riesce più ad avere fiducia in lui, ma vuole trovare anche il modo per dargli una bella lezione.

Vuole rompere il fidanzamento, ma purtroppo non è possibile farlo, perchè in caso la sua famiglia cadrebbe nello scandalo, e non può permettersi che le sorelle abbiano delle ripercussioni.

Cerca quindi, una soluzione, ma non sa che il marito sta facendo il modo di scappare con la bella Victoria, ovvero la sua amante, cosa succederà quindi?

Per quanto riguarda Celia, ha deciso di intraprendere la strada della scrittura ed accanto a lei c’è sempre Petra, e la giovane ha capito che quello che prova per l’operaia non è solamente amicizia.

Capisce, infatti, che si tratta d’amore e non potrà fare assolutamente nulla per dichiararsi o che qualcuno lo venga mai a sapere, mentre l’altra sorella, Francisca è combattuta in amore tra Don Luis ed il bel Gabriel.

Ma anche Adela rimarrà senza parole, perchè riceve una lettera da Mauro che le propone un bellissimo viaggio insieme a Valencia, ovvero un vero e proprio invito galante che forse la toglie dall’attenzione dei ricordi di German.

Adela lascia Madrid per qualche giorno ma è veramente felice oppure no? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.