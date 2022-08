Aida Yespica, ecco come sta dopo il Covid: da non credere, gli aggiornamenti sulle condizioni della modella, showgirl e cantante venezuelana.

Compiuti da poco i quarant’anni, Aida Yespica è pronta ad iniziare una nuova fase della sua vita e anche della sua carriera; l’uscita del singolo Bugatti ha segnato il suo esordio nel mondo della musica, ed ora ha tutta l’intenzione di continuare a sorprendere.

Purtroppo però, nell’ultimo periodo la modella venezuelana è stata rallentata dall’ostacolo Covid, da cui è stata contagiata; ecco gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Aida Yespica, ecco come sta dopo il Covid: la foto social

La Yespica è seguitissima sui social, coi fan che dopo averla conosciuta da vicinissimo con l’esperienza al Grande Fratello Vip continuano a seguirla con affetto tramite Instagram, ammirando anche la sua immensa bellezza e il suo corpo scolpito grazie a scatti e vari shooting.

Di recente, purtroppo, la Yespica è stata al centro della scena per la sua positività al COVID-19; fortunatamente, nelle scorse ore ha lei stesso annunciato di essersi negativizzata, postando direttamente (come riporta anche il sito gossip.it) una foto che la ritrae in bagno, con tanto di completino intimo nero di pizzo.

“Passato il Covid dimagrita di 10 Kg” le parole che la showgirl allega alla foto; nello scatto infatti si può vedere come il fisico della Yespica sia asciuttissimo, ancor più del solito. Oltre a lasciare tutti senza parole per la sua sensualità, la cantante fa stare tutti più tranquilli comunicando la sua negatività al virus.

Sembra dunque che Aida, dopo il periodo di positività non di certo facile (vista anche la perdita di peso) sia tornata di nuovo in forma, tanto che non ha perso l’occasione di volare a Miami, in Florida, dove si trova suo figlio Aron (che vive proprio negli USA col papà, l’ex-calciatore Matteo Ferrari).

Nelle scorse settimane, ovviamente prima del Covid, la Yespica ha inoltre fatto il suo esordio live come cantante col suo primo concerto, andato in scena a Milano; che la sua carriera come cantante sia destinata a decollare?