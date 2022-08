Vediamo meglio insieme che cosa ci attendere per la nuova puntata di oggi con la soap opera che arriva direttamente dalla Turchia.

Anche oggi, 8 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Terra Amara, che nel giro di pochissimo tempo ha letteralmente conquistato tutto il pubblico di Canale 5 con la sua incredibile storia.

Questa soap opera, come altre di grandissimo successo arriva dalla Turchia e ci permette di sognare ma anche di rimanere senza parole per le vicende e gli intrighi che stanno accadendo, scopriamo quindi cosa ci attende per la giornata di oggi.

Terra Amara anticipazioni: Demir e la scoperta shock

Iniziamo dicendo che Demir ha scampato veramente il pericolo perchè ha rischiato di perdere la vita, completamente da solo in un capannone abbandonato, e ha fare tutto ciò è stato il suo peggior nemico, ovvero Yilmaz.

Lui era riuscito nel coglierlo di sorpresa e cercare di fargli un agguato, dopo avergli gettato tutto il serbatoio della benzina, lo ha praticamente costretto a fermarsi, colpendolo, una volta sceso da dietro.

L’Akkaya lo ha quindi sequestrato e lo ha aggredito, arrivando quasi ad ucciderlo, appiccando il fuoco, ma l’uomo è vivo praticamente per miracolo, riuscendo a scampare alle fiamme.

Ovviamente, adesso è ancora più deciso nel suo obiettivo, ovvero sbarazzarsi del suo rivale in amore che ha cercato anche di fargli perdere la vita, ma qualcosa sta per accadere, ovvero Demir scopre che l’Akkaya ha il cuore della sua bella amata, ovvero Zuleyha ma non solo, anche di un terreno che è molto interessante.

L’uomo lo prova con un documento che attesta tutto quanto sotto i suoi occhi, ecco quindi che sta per succedere qualcosa, ma passiamo anche a Fadik che ha un segreto inconfessabile a Saniye.

La giovane, infatti, viene informata che Gulten passa moltissimo tempo in compagnia di Sabahattin, e le sorelle sono assolutamente convinte che la ragazza voglia avere una relazione segreta con il medico.

Saniye è assolutamente arrabbiatissima, Gulten può mettere in pericolo la reputazione della famiglia se di nascosto esce con un’uomo sposato, ma cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale5.