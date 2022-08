Vediamo meglio insieme che cosa possiamo vedere nell’appuntamento di oggi per quanto riguarda la soap opera spagnola.

Anche oggi, 8 agosto, abbiamo modo di assistere ad un nuovo appuntamento con Sei Sorelle, ovvero il programma che ha conquistato il cuore di un numero incredibile di persone da casa.

Come abbiamo visto è ambientato nei primi del 1900 e questo forse interessa maggiormente, perchè ci mostra com’era la società agli inizi del secolo scorso e cosa dovevano subire le donne.

Sei sorelle anticipazioni: Blanca e la verità sconvolgente

Iniziamo dicendo che Francisca ha rivelato a Blanca che Rdolofo la tradisce, ed anche da tempo, ha dovuto quindi la bella Silva, affrontare qualcosa al quale non era assolutamente preparata.

Il suo fidanzato ha avuto una relazione con Vicotria, la donna al quale lei ha anche chiesto aiuto per far fare pace ai fratelli Loyogorri, si è sentita tradita in modo incredibile, sia dalla sorella che non le ha detto nulla subito, ma anche dal suo amico Cristobal.

Il giovane, però vedendola molto turbata, confessa la relazione del fidanzato ma che è stato minacciato di non rivelarle nulla, ecco quindi che la bella Silva capisce perchè i fratelli hanno litigato.

Per Francisca si prospetta una serata molto movimentata, deve infatti scegliere tra l’invito a teatro di Don Luis, e la festa per l’anniversario dell’Ambigù, dove Gabriel ha richiesto la sua presenza.

La bella cantante, alla fine sceglie per l’amico e non si presenta all’appuntamento con il suo insegnante, senza confessare le reali motivazioni, ecco però che un’imprevisto è all’orizzonte.

Don Luis si reca al locale e Francisca si deve nascondere per non farsi vedere ma ci riuscirà oppure scoprirà che le aveva detto una bugia per non uscire con lui? Ma passiamo alla fabbrica.

Per tutte le sorelle non è un momento facile, devono affrontare un problema che le attanaglia, ovvero, le figlie di Don Fernando stanno aizzando le operaie donne nel chiedere uno stipendio come quello degli uomini e non diverso.

Le giovane proprietarie vorrebbero concederlo ma adesso anche i lavoratori maschi iniziamo a lamentarsi, nessuno accetta di essere al pari con le donne, cosa riusciranno a fare per evitare problemi nella produzione?

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa su Rai1.