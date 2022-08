Tutti pulcini ma noi cerchiamo altro: lo vedi?

Test visivo: sapete trovare dei limoni nascosti all’interno dell’immagine che vi abbiamo posto sotto? Forza, che state aspettando, iniziate il test, meglio conosciuto con il nome di The Dudolf!

Oggi vi proponiamo un nuovo test, molto divertente e con il quale potrete sfidare i vostri o i vostri familiari. Il test in questione è un test visivo: quindi, cercate di liberare la vostra mente, solo in questo modo potrete trovare facilmente la soluzione al problema posto!

Sul web ci sono diversi tipi di test, che variano sempre, e che possono essere grammaticali, logici, matematici, visivi – come in questo caso – e tanti altri ancora.

Quindi cosa state aspettando a risolvere questo gioco? Come vi abbiamo accennato prima, questo è un test molto divertente da fare, sfidando i vostri familiari o amici. O potete scegliere anche di farlo anche da soli: infatti, sarebbe perfetto dopo una giornata stressante passata a lavoro.

Allora cosa state aspettando, andiamo a vedere cosa ci chiede il test, conosciuto con il nome di The Dudolf: riuscite a trovare i limoni nascosti tra i pulcini?

Test visivo: riuscite a trovare i limoni tra i vari pulcini?

Per complicare ulteriormente la situazione, dovreste sapere che c’è un limite di tempo, di circa 60 secondi. Non è molto semplice rispondere a questa domanda, in quanto oltre ad esserci molti pulcini si possono vedere molti elementi di distrazione, che ci rendono quasi impossibile trovare quello che ci è stato chiesto.

Quindi ora cercate di liberare la vostra mente e ricordate che avete il limite di tempo. Se non siete riusciti a trovarli, non vi preoccupati, non siete gli unici. Vi daremo comunque una mano noi: dovreste sapere che i limoni da trovare sono in tutto 5. E in questo caso non avete nessun limite di tempo.

Ma se proprio non riuscite a trovare i 5 limoni vi diamo noi la soluzione:

Avete visto, non era molto facile trovare la soluzione al quesito posto. In questo caso, però, vi possiamo dare un consiglio: cercate di trovare un po’ di tempo per fare questi tipi di test, che come abbiamo detto prima sul web se ne trovano molti.

In questo modo riuscirete ad allenare la vostra mente e vedrete quanto sarà più facile rispondere la prossima volta.

Allora voi siete riusciti a scoprire dove erano nascosti i limoni tra i veri pulcini?