Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovissimo appuntamento odierno per la nostra soap opera del cuore.

Anche oggi, 5 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Terra Amara, ovvero il programma che riesce a tenere incollati al piccolo schermo un enorme numero di persone dopo pranzo.

La storia è davvero avvincente ed interessante e si sta intrecciando sempre di più, quindi non ci perdiamo in troppe parole e scopriamo insieme che cosa accadrà oggi, dove tutto sembra stia per cambiare improvvisamente.

Terra amara anticipazioni: Yilmaz viene tradito proprio da lei

Yilmaz ha visto sul giornale una fotografia che ritraeva Zuleyha insieme alla famiglia Yaman e si è molto arrabbiato perchè l’ha vista perfettamente integrata, ma non è tutto, è successo anche altro.

Nel viaggio da Istambul per tornare al villaggio ha incontrato Nazire che gli ha confessato che Damir ha dato fuoco a tutto per cercare di far morire proprio il suo acerrimo rivale in amore.

Ecco perchè, l’Akkaya, con la pistola in mano, stava cercando di arrivare dal suo ex principale per fargli pagare tutto, ma quando è arrivato ha visto qualcosa che non pensava assolutamente possibile.

Ovvero la sua bella amata, Zuleyha ha in braccio un bambino nato da pochissimo e la sua reazione è stata di vero e proprio shock, ha infatti rinunciato a fare qualsiasi cosa, o meglio cambia piana.

Decide di togliere la benzina dalla macchina di Demir, che ovviamente, dopo poco tempo si ferma e l’uomo deve obbligatoriamente scendere dalla macchina, proprio in questo momento il bel meccanico decide di aggredirlo.

Lo porta in un capannone abbandonato e dopo una interessante e molto accesa discussione decide di bruciarlo vivo come lui stesso aveva fatto prima con lui, deve provare le stesse sensazioni.

Ma Demir, riesce a sopravvivere a questa prova e nel mentre, Yilmaz parlando con Fekeli conferma la sua forte volontà di abbandonare tutto e cambiare completamente paese, vuole andare via.

Ha infatti perduto la donna che ama alla follia, lei si è sposata ed ha avuto anche un figlio da quest’altro uomo, quindi cosa deve rimanere a fare? Ma il giovane non conosce la verità il piccolo è suo figlio!

L’amico, però gli consiglia di rimanere, anche perchè, mostrandogli diversi ritagli di giornali fa notare che lui conosce molto bene la famiglia di Hunakr e possono distruggerla insieme.

Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale 5.