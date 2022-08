Vediamo insieme che cosa possiamo vedere nel nuovo e tanto atteso appuntamento con la soap opera spagnola.

Anche oggi, 5 agosto, andrà in onda una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero l’altra soap opera che è iniziata in estate e che ha riscosso un successo enorme, forse proprio per via della trama particolare, anche lei.

In questo caso, infatti, parliamo di ben 6 sorelle che devono affrontare la gestione delle fabbrica di famiglia, ma agli inizi del 1900, dopo la morte del padre, quando le donne non potevano lavorare.

Sei sorelle anticipazioni: Francisca rivela tutto

Iniziamo dicendo che Francisca adesso è più tranquilla e felice rispetto a prima perchè Diana ha scoperto che è lei la Bella Margherita, ma deve prendere una importantissima decisione.

Deve capire se andare con Gabriel alla feste per l’anniversario dell’Ambigù, oppure con Don Luis ad un importantissimo evento al teatro dell’opera, e questa non è assolutamente una scelta facile, anzi.

Lei vorrebbe continuare la sua amicizia, se così possiamo chiamarla, con Gabriel, ma anche inseguire il sogno della musica lirica che fa parte di lei, quindi è veramente ad un importante bivio, cosa sceglierà?

Ma ha anche un’altro compito importante, ovvero sarà lei che dovrà dire a Blanca tutta la verità su Rodolfo, ovvero che il suo fidanzato lo ha visto in atteggiamenti intimi con Victoria e che quindi non deve impegnarsi troppo nel difendere i problemi di famiglia, che in fondo arrivano proprio da lei.

Per le Silva sarà un momento decisivo e la bella Blanca dovrà decidere se fare finta di nulla e continuare la sua relazione e sposare a breve l’uomo oppure mandare a monte tutto, non è certo una cosa facile da fare.

Arriviamo ad Elisa, che sembra non riuscire a trovare pace perchè lei vuole debuttare nella società ma il suo momento sembra non arrivare mai e poi mai, ha capito anche che Zia Adolfina non riesce ad aiutarla, ecco perchè farà altro.

Decide di chiedere aiuto a Don Ricardo, voltando completamente le spalle alle sorelle e non pensando nemmeno per una volta del pericolo che può correre la sua famiglia per questa scelta.

Adela, nel mente, è molto agitata, perchè non riesce a gestire bene il corteggiamento prorompente di Mauro ed in più è preoccupato per l’apertura del testamento dei suoi suoceri, cosa succederà o meglio cosa ci sarà scritto?

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai1.