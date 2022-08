Cosenza, tragedia sulla statale: il bilancio tra morti e feriti è drammatico

E’ drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto strada statale 106 nel territorio del comune di Villapiana, in provincia di Cosenza.

Il numero delle vittime degli incidenti stradale è in costante crescita. A perdere la vita, sempre più spesso, giovani e giovanissimi. Talvolta anche bambini. Una tra le tante vittime, solo nell’ultimo periodo, Giuseppe Cannavacciuolo, un rider salernitano morto mentre stava facendo l’ultima consegna della serata.

Incidente altrettanto tremendo sulla strada statale 106 nel territorio del comune di Villapiana al confine con Trebisacce, in provincia di Cosenza. Tre auto si sono scontrate con un tir provocando la morte di due persone. Altre 5 sono rimaste ferite, di cui una sarebbe in gravi condizioni. È dovuto intervenire l’elisoccorso per trasportare i feriti al nosocomio più vicino. Ancora in corso le analisi per ricostruire la dinamica di quanto successo. Da quanto emerso fino ad ora sembrerebbe che un’auto abbia impattato contro un mezzo pesante, prima di concludere la sua corsa fuoristrada. Nell’impatto sono rimaste coinvolte altre 3 vetture.

Uno dei passeggeri che viaggiava a bordo di una delle auto coinvolte nel sinistro è rimasto schiacciato dall’autoarticolato e i Vigili del Fuoco sono stati a lavoro per ore e ore per capire se ci fossero anche altre persone rimaste all’interno dell’abitacolo che si è letteralmente accartocciato sotto la motrice del Tir. I morti, per il momento, sembrano essere soltanto due. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Castrovillari – distaccamento volontario di Trebisacce ed Autogrù della sede centrale – oltre alla Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Diverse le ambulanze accorse sul posto vista la quantità di persone rimaste coinvolte e ferite. Gravi anche le ripercussioni sulla circolazione poiché il tratto interessato dal drammatico incidente è rimasto a lungo chiuso in entrambe le direzioni di marcia e, di conseguenza, tutte le auto, i camion e i tir sono stati deviati verso le strade cittadine con ripercussioni pesantissime sulle code stradali in città. Sulla dinamica dell’incidente stradale hanno effettuato gli accertamenti del caso gli agenti della Polstrada di Trebisacce.