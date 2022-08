Vediamo insieme cosa ci attendere per oggi nella soap opera che arriva dalla Spagna e che rende tutto speciale.

Anche oggi, 4 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Sei Sorelle, ovvero il programma che ha avuto un successo incredibile di pubblico nel suo paese di produzione ed anche qui sta facendo la stessa cosa.

Come sappiamo è la storia di sei sorelle che vedono morire il padre ma che si rimboccano le maniche per mandare avanti l’azienda di famiglia e non far sapere a nessuno quello che è successo, perchè agli inizi del 1900, delle donne non potevano essere in quella posizione e lavorare.

Sei Sorelle anticipazioni: Adela va in ansia, sta succedendo

Iniziamo dicendo che Diana ha fatto una scoperta shock, ovvero nella serata che ha deciso di passare con Salvador è venuta a sapere che la Bella Margherita è in realtà sua sorella Francisca.

La giovane è rimasta senza parole e non vuole più sentire delle bugie dalla sorella, ecco quindi, che dopo un primo momento di forte nervosismo, tornerà il sorriso, incoraggiandola a lavorare nel locale e a seguire i suoi sogni.

Ma deve stare, assolutamente, molto attenta a non farsi scoprire per evitare che su tutta la loro famiglia cada uno scandalo che poi sarebbe molto difficile da gestire e non è il momento.

Per quanto riguarda Adela, dopo che l’amico di vecchia data del povero marito defunto è venuto a trovarla, non sa come gestire la situazione, perchè tra di loro sembra esserci molto feeling.

Ma qualcosa cambierà nuovamente, perchè Adela è in attesa di sapere le ultime informazioni dai suoceri, e non sa se sono positive oppure no, quindi è in grandissima apprensione.

Arriviamo a Zia Adolfina, che vuole aiutare Don Ricardo a riavvicinarsi alle sue nipotine, ma loro non vogliono assolutamente che l’uomo si immischi nelle loro cose e scopra tutti i loro segreti.

In questo momento, poi, alla Tessuti Silva è arrivata una commessa molto importante da gestire, e questo ha messo un po’ in ansia gli operai, ma fortunatamente, Petra e Miguel aggiusteranno tutto e la pace tornerà.

Blanca, da una mano a Rodolfo e a Cristobal nel difendere i loro problemi e chiede anche una mano a chi non ti aspetti, ovvero alla bella Victoria, ma tutto filerà liscio oppure no? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1.