Victoria De Angelis: in barca è scatenata, foto shock

Victoria De Angelis, in barca è scatenata e la foto è davvero shock: la bassista dei Maneskin continua a catturare l’attenzione, sensualissima.

Victoria De Angelis è ormai diventata a tutti gli effetti una vera e propria star, e non soltanto quando sul palco si esibisce coi Maneskin; la bassista ha stregato tutti col suo talento, la sua bellezza e il suo fascino.

Dotata di grande personalità, la De Angelis nn ha di certo remore nel mostrarsi sui social, come abbiamo più volte visto grazie a diversi scatti; questa volta si è fatta immortalare in barca ed era davvero scatenata, eccola.

Victoria De Angelis, in barca è scatenata e la foto è davvero shock: bellezza e sensualità davvero uniche

Come tante altre vip, anche Victoria si sta godendo le vacanze estive, quando non è impegnata con un concerto o qualche altro evento; a prescindere da dove si trovi, comunque, quando si mostra lascia sempre i suoi follower senza piano.

Questa volta, il nuovo post ci fa vedere la bassista direttamente ad Ibiza, in Spagna, una meta turistica sicuramente gettonata dai personaggi famosi e non solo; come si vede, Victoria è in barca con amici e altri membri del gruppo, e indossa solamente il bikini.

Del costume, però, Vic indossa solamente il pezzo sotto: come spesso è solita fare, si presenta infatti in topless, con occhiali da sole dalle lenti arancioni e un meraviglioso sorriso.

La sua silhouette scolpita si erge dalla barca, mentre il florido décollété è libero e coperto solamente dalla censura messa successivamente alla foto; girata verso l’obiettivo, la bassista è davvero uno spettacolo.

“Good memories and a very burnt ass❤️” scrive lei nella didascalia, in ricordo di bellissimi momenti passati in vacanza e non tralasciando la solita ironia che la contraddistingue sempre.

Il post è stato assaltato dai follower, che a milioni hanno messo like e non solo; i commenti sono tantissimi, tutti a dimostrare l’amore che Victoria fa nascere nei suoi fan, con la sua musica, la sua bellezza e la sua personalità.